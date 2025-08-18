Το παρασκήνιο της σφαλιάρας Αντετοκούνμπο σε Λαρεντζάκη - Τι ειπώθηκε ανάμεσα στους δυο παίκτες

Η Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ επικράτησε του Μαυροβουνίου με 69-61 σε φιλικό αγώνα στη Θεσσαλονίκη, ενόψει του EuroBasket. Αν και δεν αγωνίστηκε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ταξίδεψε για να βρίσκεται δίπλα στους συμπαίκτες του, προσφέροντας στιγμές γέλιου και χαλάρωσης μετά το ματς.

Μετά τη λήξη, η ομάδα συγκεντρώθηκε στο κέντρο του γηπέδου για την καθιερωμένη ομιλία και ο Γιάννης δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τον καλό του φίλο, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, δίνοντάς του μία φιλική σφαλιάρα. Η κίνηση προκάλεσε γέλια και χαμόγελα, επιβεβαιώνοντας τη στενή φιλία των δύο παικτών.

Μόνο που δεν το πήραν όλοι έτσι, αφού ορισμένοι χρήστες των social media, έδωσαν μεγάλη έκταση και μίλησαν μέχρι και για κακό κλίμα ανάμεσα σε παίκτες της Εθνικής ομάδας, αλλά και αποβολή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η αλήθεια όμως είναι πως η συγκεκριμένη σφαλιάρα ήταν φιλική. Και μάλιστα, αυτό αποδεικνύεται από τα γέλια του Λαρεντζάκη και του Παπανικολάου, αμέσως μετά το περιστατικό. Συγκεκριμένα, ο Λαρεντζάκης... πέταξε μια από τις γνωστές ατάκες του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον άκουσε και του είπε πως τους παίρνει η κάμερα με τον Γιαννούλη να... επιμένει και τον Γιάννη να προχωράει σε αυτή την κίνηση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Το κλίμα στην Εθνική παραμένει εξαιρετικό και όλα όσα ακούγονται είναι τουλάχιστον υπερβολικά, αφού οι δυο παίκτες είναι φίλοι και γνωρίζονται από τις μικρές Εθνικές ομάδες.