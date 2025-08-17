Τζόρνταν και Κόμπι: Η συλλεκτική κάρτα που σπάει κάθε ρεκόρ

Μία μοναδική συλλεκτική κάρτα που απεικονίζει τους θρύλους του μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ, σπάει τα ρεκόρ στις δημοπρασίες. Η τιμή της έχει ήδη ξεπεράσει τα έξι εκατομμύρια δολάρια, μία εβδομάδα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η συλλογή αθλητικών αντικειμένων αποτελεί ένα πεδίο που δεν περιορίζεται μόνο στους φανς, αλλά προσελκύει και εκατομμυριούχους. Αντικείμενα με την υπογραφή του Μάικλ Τζόρνταν πωλούνται για τεράστια ποσά. Ανάλογη αξία έχουν και τα αναμνηστικά του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Κόμπι Μπράιαντ.

Τώρα, μία κοινή συλλεκτική κάρτα με τις υπογραφές του Μάικλ Τζόρνταν και του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ, βρίσκεται σε δημοπρασία και έχει προκαλέσει φρενίτιδα. Η αξία της έχει ήδη εκτοξευθεί, ξεπερνώντας τα 6,1 εκατομμύρια δολάρια, με τη διαδικασία να μην έχει ολοκληρωθεί.

Η κάρτα αυτή έχει ήδη σπάσει τα ρεκόρ του ΛεΜπρόν Τζέιμς (5,2 εκατ. δολάρια το 2021) και του Στεφ Κάρι (5,9 εκατ. δολάρια την ίδια χρονιά). Οι ειδικοί της αγοράς προβλέπουν ότι η τελική τιμή μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 10 εκατομμύρια δολάρια, κάτι που θα την καθιερώσει ως μία από τις ακριβότερες συλλεκτικές κάρτες στην ιστορία.