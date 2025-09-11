Ο «Βασιλιάς» ΛεΜπρόν Τζέιμς απολαμβάνει τις διακοπές του στην Κέρκυρα (vid)

Η σεζόν στο NBA δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, με τον «Βασιλιά», Λεμπρόν Τζέιμς, να εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός και να επισκέπτεται την Κέρκυρα ώστε να χαλαρώσει λίγο ακόμα ενόψει της χρονιάς στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ο 40χρονος παίκτης των Λέικερς, βρέθηκε σε γνωστό εστιατόριο στη βόρεια πλευρά του νησιού και σύμφωνα με πληροφορίες του «Kerkyrasimera» όπως ήταν φυσικό, ο Αμερικανός σταρ τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να φωτογραφίζονται μαζί του.

Να υπενθυμίσουμε, ότι ο ΛεΜπρόν πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε τελετή εισόδου τη τάξης του 2025 στο Hall Of Fame. Ο «Βασιλιάς», ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας του 2008 μίλησε για τον Κόμπι Μπράιαντ και προκάλεσε συγκίνηση με τα λόγια του για έναν από τους θρύλους του NBA.