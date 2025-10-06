Η μεγάλη ώρα έφτασε: Ο «Βασιλιάς» Λεμπρόν Τζέιμς θα ανακοινώσει την απόφαση για το μέλλον του (vid)

Ο καιρός περνάει και σιγά σιγά η καριέρα του ΛεΜπρόν Τζέιμς φτάνει στη «δύση» της. Φυσικά, αυτό δεν πρόκειται να γίνει φέτος, καθώς αγωνιζόμενος για ακόμα μια σεζόν θα σπάσει το ρεκόρ για τις περισσότερες χρονιές ενός παίκτη στο NBA, αλλά ο καιρός πλησιάζει. Και ενώ οι φήμες... οργιάζουν για την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, εκείνος έρχεται τώρα, για να αναταράξει ακόμα περισσότερα τα πράγματα, δίχως μάλιστα να ξεκαθαρίζει καθόλου το τοπίο.

Σάλο έχει προκαλέσει στα Social Media, η τελευταία δημοσίευσή του, στην οποία αναφέρεται πως είναι έτοιμος για τη δεύτερη... απόφαση! Ίσως να πρόκειται απλώς για ένα διαφημιστικό τρικ εάν και οι ενδείξεις στη δημοσίευση δεν υποδεικνύουν το οτιδήποτε.

«Η απόφαση των αποφάσεων. 7 Οκτωβρίου»!

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

Το ιστορικό της πρώτης «απόφασης»

Η «πρώτη απόφαση», είχε να κάνει με το που θα συνεχίσει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στην καριέρα του, όταν ολοκλήρωσε την πρώτη παρουσία του στους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Τότε δεδομένα ήταν ο καλύτερος παίκτης στον πλανήτη και ο επόμενος σταθμός του αποτελούσε το επίκεντρο των δημοσιευμάτων. Κάθε πρωτοσέλιδα, είχε ως καθημερινή ασχολία, να «σκαλίσει» για να βρει, τι κάνει και τι πρόκειται να κάνει ο Αμερικανός σούπερσταρ!

Τότε, στις 8 Ιουλίου του 2010, σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το δίκτυο του ESPN, ο «King», ανακοίνωσε πως πρόκειται να μεταφέρει τα ταλέντα του στη Φλόριντα και να συνεχίσει να παίζει μπάσκετ στους Μαϊάμι Χιτ! Viral τα τότε βίντεο από παίκτες του NBA ή και απλό κόσμο, που με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν με αγωνία τα λόγια του Τζέιμς. Ακόμα μεγαλύτερη αναμένεται η αγωνία τη δεύτερη φορά, ιδίως αν αναλογιστούμε πόσο μικρό είναι το χρονικό διάστημα από την ώρα της ανακοίνωσης, μέχρι την ώρα της μετάδοσης.

Ο ΛεΜπρόν προανήγγειλε την δεύτερη «απόφαση». Ακόμα είναι άγνωστο το τι πρόκειται να αποκαλύψει σε αυτή τη live μετάδοση, ωστόσο είναι βέβαιο πως ότι και να πει, θα αναταράξει ξανά τις ισορροπίες, όχι μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά γενικά στο παγκόσμιο μπάσκετ. Το σκηνικό, βρίσκει εκείνον εμφανώς προβληματισμένο, απέναντι από γνωστό δημοσιογράφο, έτοιμος να... σπάσει και να τα πει όλα. Φορώντας μάλιστα, το ίδιο χαρακτηριστικό πουκάμισο που φορούσε και τότε.



Φεύγει από το Λος Άντζελες και τους Λέικερς όπως παντού γραφόταν όλο το καλοκαίρι στις ΗΠΑ; Επιστρέφει στο Κλίβελαντ; Θέτει στόχο πρωταθλήματος; Είναι έτοιμος να ανακοινώσει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση; Κανένας δεν ξέρει ακόμα σίγουρα!

Ένα είναι βέβαιο, στις 7 Οκτωβρίου, στις 7 το πρωί ώρα Ελλάδας, όλη η αλήθεια θα μαθευτεί από τον «Βασιλιά»!