Οριστικό: Ο Λεμπρόν Τζέιμς πήρε την δεύτερη απόφαση και... δεν έχει καμία σχέση με το μπάσκετ

Από χθές το βράδυ, όταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ενημέρωσε μέσω βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό ότι το απόγευμα της Τρίτης (7/10) θα ανακοινώσει την δεύτερη απόφαση του, όλο ο πλανήτης του μπάσκετ και οι εκατομμύρια θαυμαστές του βρίσκονταν σε κατάσταση «σοκ». Πολλοί μάλιστα θεώρησαν ότι ο «Βασιλιάς» θα έβαζε τέλος στην τεράστια καριέρα του, γεγονός μάλιστα που οδήγησε σε τρελή αύξηση των εισιτηρίων στο μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Τελικά, η Decision 2 ήταν η διαφήμιση ενός κονιάκ, γνωστής μάρκας, η οποία είναι και εκ των μεγαλύτερων χορηγών του NBA. Τα σχόλια στο άκουσμα της είδησης για τον σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς ήταν, φυσικά, έντονα και επικριτικά καθώς πολύς κόσμος περίμενε κάτι περισσότερο. Κάτι που θα αφορούσε το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο άθλημα, αλλά... μάταια, αφού το χθεσινό σποτ ήταν προϊόν διαφήμισης.