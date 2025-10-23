Σεισμός στο NBA: Συλλήψεις για παράνομο στοιχηματισμό - Ροζίερ και Μπίλαπς στα χέρια του FBI

Σάλος έχει προκληθεί στις ΗΠΑ και το NBA, λίγα 24ωρα μετά την έναρξη της σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Υποθέσεις παράνομου στοιχηματισμού έχουν επιφέρει συλλήψεις γνωστών ανθρώπων της λίγκας, ενώ όπως όλα δείχνουν θα ακολουθήσουν μερικές ακόμα.

Λίγη ώρα μετά την έφοδο του FBI στο σπίτι του Τέρι Ροζίερ των Μαϊάμι Χιτ, ήρθε και η είδηση της σύλληψης του προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, για τον ίδιο λόγο. Σύμφωνα με τα αμερικανικά δίκτυα, ο Ροζίερ βρισκόταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς υπήρχαν ενδείξεις εμπλοκής του σε κύκλωμα παράνομου τζόγου. Για τον Μπίλαπς, η υπόθεση παρέμενε υπό πλήρη μυστικότητα, μέχρι που εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Ο Τέρι Ροζίερ/ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο πρώην MVP των τελικών του NBA με τους Ντιτρόιτ Πίστονς και νυν προπονητής συνελήφθη στο Όρεγκον, σε έρευνα που σχετίζεται με παράνομη επιχείρηση πόκερ με διασυνδέσεις με τη μαφία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC News.

Ο 47χρονος τεχνικός αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου το απόγευμα της Πέμπτης. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το κατηγορητήριο.

Επόμενος στη λίστα ο Μαλίκ Μπίσλεϊ

Ο Σαμς Χαράνια αποκάλυψε τις δύο συλλήψεις και έκανε λόγο για τρίτη υπόθεση που είναι προ των πυλών. Πρόκειται για τον Μαλίκ Μπίσλεϊ, ο οποίος επίσης ερευνάται για στοιχηματική δραστηριότητα που παραβιάζει τους κανονισμούς του NBA.

Το σκηνικό ξυπνά μνήμες από το σκάνδαλο του διαιτητή Τιμ Ντόναχι στα μέσα της δεκαετίας του 2000, ο οποίος καταδικάστηκε για στήσιμο αγώνων.

Μόλις έναν χρόνο πριν, ο Ντοντάι Πόρτερ, αδελφός του σταρ των Νετς Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, είχε αποβληθεί εφ’ όρου ζωής για συμμετοχή σε παράνομο στοιχηματισμό όταν αγωνιζόταν στους Τορόντο Ράπτορς. Τώρα, δύο ενεργοί παίκτες και ένας προπονητής-πρωταθλητής βρίσκονται στο επίκεντρο μιας νέας κρίσης που απειλεί τη φήμη και την ακεραιότητα του πρωταθλήματος.