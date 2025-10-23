Σπορ Μπάσκετ Euroleague Μπάγερν Μονάχου

Επίσημα στην Μπάγερν Μονάχου ο Ντινγουίντι που ακούστηκε έντονα για Ολυμπιακό

Τέλος το σίριαλ που είχε ξεσπάσει από χθες για την επόμενη ομάδα του Σπένσερ Ντινγουίντι, καθώς οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την απόκτησή του.

Η Μπάγερν Μονάχου προχώρησε σε μία μεταγραφή που συζητιέται σε όλη την Ευρώπη, καθώς απέκτησε τον Σπένσερ Ντινγουίντι, έναν γκαρντ με σπουδαία καριέρα στο ΝΒΑ. Ο 32χρονος Αμερικανός, με 621 συμμετοχές και μέσο όρο 13 πόντους και 5 ασίστ, αποφάσισε να ζήσει για πρώτη φορά την εμπειρία της Euroleague. Με θητεία σε ομάδες όπως οι Νετς, οι Μάβερικς και οι Λέικερς, ο Ντίνγουϊντι φέρνει ποιότητα, εμπειρία και προσωπικότητα στην περιφέρεια των πρωταθλητών Γερμανίας, που στοχεύουν σε πορεία πλέι οφ και διατήρηση των εγχώριων τίτλων.

