Επίσημα στην Μπάγερν Μονάχου ο Ντινγουίντι που ακούστηκε έντονα για Ολυμπιακό

Η Μπάγερν Μονάχου προχώρησε σε μία μεταγραφή που συζητιέται σε όλη την Ευρώπη, καθώς απέκτησε τον Σπένσερ Ντινγουίντι, έναν γκαρντ με σπουδαία καριέρα στο ΝΒΑ. Ο 32χρονος Αμερικανός, με 621 συμμετοχές και μέσο όρο 13 πόντους και 5 ασίστ, αποφάσισε να ζήσει για πρώτη φορά την εμπειρία της Euroleague. Με θητεία σε ομάδες όπως οι Νετς, οι Μάβερικς και οι Λέικερς, ο Ντίνγουϊντι φέρνει ποιότητα, εμπειρία και προσωπικότητα στην περιφέρεια των πρωταθλητών Γερμανίας, που στοχεύουν σε πορεία πλέι οφ και διατήρηση των εγχώριων τίτλων.

𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄, 𝐒𝐏𝐄𝐍𝐂𝐄𝐑 𝐃𝐈𝐍𝐖𝐈𝐃𝐃𝐈𝐄 👋



Aus der NBA nach München: Wir verpflichten Spencer Dinwiddie: https://t.co/p8vn9D3FWf@freelanceDE wünscht viel Erfolg im neuen Job.#FCBB #Kaderupdate — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) October 23, 2025