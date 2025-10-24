Η λίστα με τα έσοδα των παικτών της EuroLeague από το NBA – Πρώτος ο Φουρνιέ, στη δεκάδα ο Χολμς

Η σεζόν 2025–26 είναι ιστορική για την EuroLeague, καθώς συμμετέχουν 119 πρώην παίκτες του NBA, αριθμός ρεκόρ για τη διοργάνωση. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του BasketNews, τα συνολικά έσοδα αυτών των παικτών από τα χρόνια τους στο NBA ξεπερνούν τα 1,3 δισ. δολάρια.

Από αυτούς, 90 παίκτες έχουν κερδίσει πάνω από 1 εκατ. δολάρια, ενώ 28 έχουν ξεπεράσει τα 10 εκατ. στην καριέρα τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Έβαν Φουρνιέ – 145,4 εκατ. δολάρια

Ο ηγέτης του Ολυμπιακού είναι ο πρώην NBAer με τα υψηλότερα συνολικά έσοδα που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην EuroLeague.

Σε 11 χρόνια στο NBA (2012–2023), ο Γάλλος γκαρντ μέτρησε 704 συμμετοχές και 13,6 πόντους μ.ό., έχοντας αγωνιστεί σε Ορλάντο, Νέα Υόρκη και Βοστώνη. Υπέγραψε δύο «χρυσά» συμβόλαια: ένα πενταετές 85 εκατ. με το Ορλάντο το 2016 και ένα τετραετές 73 εκατ. με τους Νικς το 2021.

Από το καλοκαίρι του 2024 βρίσκεται στον Πειραιά, όπου εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή, φτάνοντας ως το Final Four και κατακτώντας θέση στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της EuroLeague. Ο ίδιος έχει δηλώσει ανοιχτά πως θέλει να ολοκληρώσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό

Σπένσερ Ντίνγουιντι – 93,9 εκατ. δολάρια

Η πιο πρόσφατη μεταγραφή της EuroLeague και πρώην παίκτης του NBA, με 11 χρόνια εμπειρίας και 621 αγώνες.

Είχε μ.ό. 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ υπήρξε κομβικός παίκτης των Μπρούκλιν Νετς και αργότερα των Ντάλας Μάβερικς, με τους οποίους έφτασε στους τελικούς της Δύσης το 2022.

Το 2021 υπέγραψε τριετές συμβόλαιο 54 εκατ. δολαρίων με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, όμως αποχώρησε μετά από μόλις 44 παιχνίδια.

Ντέιβις Μπέρτανς – 84,7 εκατ. δολάρια

Ο Λετονός σουτέρ έκλεισε ένα οκταετές κεφάλαιο στο NBA πριν μετακομίσει στο Ντουμπάι το 2024.

Έπαιξε σε 475 παιχνίδια, με 7,7 πόντους και 39,6% στα τρίποντα, φορώντας τις φανέλες των Σπερς, Ουίζαρντς, Μάβερικς, Θάντερ και Χόρνετς.

Το μεγάλο του συμβόλαιο ήρθε το 2020, όταν υπέγραψε πενταετές deal 80 εκατ. δολαρίων με την Ουάσινγκτον, ενώ το 2023–24 έφτασε στο career-high των 17 εκατ. δολαρίων.

Ρισόν Χολμς – 61,2 εκατ. δολάρια

Ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού έχει μεγάλη εμπειρία από τα παρκέ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, καθώς μέτρησε 489 συμμετοχές σε 10 χρόνια στο NBA. Ξεχώρισε τη σεζόν 2020–21 με τους Σακραμέντο Κινγκς, έχοντας 14,2 πόντους και 8,3 ριμπάουντ μ.ό. σε 61 αγώνες.

Το μεγαλύτερο συμβόλαιό του, το υπέγραψε το 2021, τετραετές, αξίας 55 εκατ. δολαρίων.

Τζαμπάρι Πάρκερ – 56,4 εκατ. δολάρια

Ο Πάρκερ αγωνίστηκε οκτώ χρόνια στο NBA (2014–2022), με καλύτερη σεζόν το 2018–19, όταν κέρδισε 20 εκατ. δολάρια μεταξύ Σικάγο Μπουλς και Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Επιλέχθηκε στο νούμερο 2 του Draft το 2014 και αποκόμισε 22,2 εκατ. στα πρώτα του τέσσερα χρόνια με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Πλέον στα 30 του, διανύει την τρίτη του σεζόν στην EuroLeague, φορώντας τη φανέλα της Παρτίζαν μετά από δύο χρόνια στη Μπαρτσελόνα.