Βίρτους - Παναθηναϊκός AKTOR 92-75: «Λαβωμένο» και άστοχο το «τριφύλλι» ηττήθηκε εύκολα στη Μπολόνια

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε στη χειρότερη -επιθετικά- βραδιά της σεζόν και σε συνδυασμό με τα πολλά προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει ηττήθηκε με 92-75 από την Βίρτους στη Μπολόνια για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Εργκίν Αταμάν είδε την ομάδα του να εκτελεί με χαμηλά ποσοστά στο τρίποντο (4/21 3π, 19%), την Βίρτους να παίζει σκληρή και αποτελεσματική άμυνα η οποία έφερε με τη σειρά της μια εύκολη ήττα επί ιταλικού εδάφους. Μάλιστα, ο Τούρκος τεχνικός αποβλήθηκε με διπλή τεχνική ποινή στην ίδια φάση, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες για αντιαθλητικό φάουλ που χρέωσαν οι διαιτητές στον Κέντρικ Ναν στο 3ο δεκάλεπτο..

Ναν (17π) και Σορτς (15π) ήταν οι μοναδικοί διασωθέντες σε ένα άσχημο βράδυ για το τριφύλλι, με τους Έντουαρντς (22π), Μόργκαν (15π) και Παγιόλα (7π, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ) να ξεχωρίζουν από πλευράς Βίρτους.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στην ερχόμενη «διαβολοβδομάδα», στην οποία αντιμετωπίζει αρχικά την Μακάμπι (28/10, 21:15) στο «Τ-Center» και την Μονακό στο Πριγκιπάτο την Παρασκευή (31/10) στις 20:00.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Σλούκα, Γκράντ, Ναν, Όσμαν και Γιούρτσεβεν στο παρκέ, έχοντας να διαχειριστεί αρκετές απουσίες ιδίως στη ρακέτα. Ο Παναθηναϊκός ιδίως στα πρώτα πέντε λεπτά έμοιαζε να ψάχνει τον ρυθμό του στο παιχνίδι, με τον Ναν να ευστοχεί στο πρώτο τρίποντο των πράσινων μετά από τρεις άστοχες προσπάθειες. Αυτό μάλιστα ήταν και το μοναδικό εύστοχο του «τριφυλλιού» στο πρώτο δεκάλεπτο, με την Βίρτους να προηγείται με 4 στη λήξη του (19-15, 10').

Τα διαδοχικά σουτ πίσω από τα 6.75μ του Όσμαν δεν ήταναρκετά για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να προσπεράσει, με τους Ιταλούς μάλιστα να αυξάνουν στους 7 πόντους την υπέρ τους διαφορά (32-25, 15'). Οι «πράσινοι» έμοιαζαν εκτός παιχνιδιού, με την Βίρτους να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία να «τρέξει» μετά από τα άστοχα σουτ των παικτών του Αταμάν. Αυτή η αστοχία, σε συνδυασμό με την διαφορά στα ριμπάουντ (23 της Βίρτους έναντι 14 του Παναθηναϊκού), έφερε τους γηπεδούχους στο +13 στο τέλος της 2ης περιόδου. Σκορ ημιχρόνου 48-35.

Μετά την επιστροφή από τα αποδυτήρια ο Παναθηναϊκός φάνηκε σαφέστατα βελτιωμένος στην άμυνα, μέσω της οποίας βρήκε αρχικά λύσεις και στην επίθεσης του. Σε μια φάση που ο Ναν φάνηκε να κερδίζει φάουλ αρχικά, έπειτα από τζάλεντζ του Ιβάνοβιτς ο Αμερικάνος χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ από τους διαιτητές. Η απόφαση αυτή έκανε έξω φρενών τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος αποβλήθηκε από το ματς με δύο τεχνικές ποινές. Η Βίρτους παρέμεινε συνδεδεμένη με το «πράσινο» καλάθι, οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν απαντήσεις στην σκληρή άμυνα της ιταλικής ομάδας, με τη διαφορά να διατηρείται σε διψήφια επίπεδα (62-47, 28').

Το τελευταίο δεκάλεπτο απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού ο Παναθηναϊκός συνέχισε να... αστοχεί πίσω από τα 6.75μ, η Βίρτους με τη σειρά της διατηρούσε την απόσταση κοντά στο +15, υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στη 2η ήττα τους στη σεζόν, πρώτη εκτός έδρας.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-35, 69-53, 92-75.

Τα ομαδικά στατιστικά της Βίρτους: 27/48 δίποντα, 9/22 τρίποντα, 11/16 βολές, 39 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 11 επιθετικά), 22 ασίστ, 10 κλεψίματα, 13 λάθη, 2 μπλοκ



Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού AKTOR: 19/35 δίποντα, 4/21 τρίποντα, 25/28 βολές, 28 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 7 επιθετικά), 13 ασίστ, 4 κλεψίματα, 13 λάθη, 4 μπλοκ