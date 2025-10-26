Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας 91-70: Περίπατος για τους «πράσινους» πριν τη «διαβολοβδομάδα»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν σαρωτικός στο Telekom Center Athens κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας, δυο μέρες μετά την κακή εικόνα που παρουσίασε στην Μπολόνια και την ήττα που υπέστη από την Βίρτους.



Παρά το γεγονός ότι παρατάχθηκε με 10 παίκτες, λόγω των 6 απουσιών (Ναν, Χολμς, Ερνανγκόμεθ, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ και Λεσόρ), το Τριφύλλι δυσκολεύθηκε μόνο για μια περίοδο (20-21). Στη συνέχεια, αύξησε την ένταση στην άμυνα και με τον Ομέρ Γιουρτσεβέν να είναι κυρίαρχος στις δύο ρακέτες (19 πόντοι, 11 ριμπάουντ) επικράτησε άνετα με 91-70.



Πολύ καλή δουλειά και από τον Ντίνο Μήτογλου με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, 13 πόντους είχε ο Τι Τζέι Σορτς, ενώ ο Μάριους Γκριγκόνις ολοκλήρωσε το ματς με 10 πόντους.



Για τον Προμηθέα κορυφαίος ήταν ο Ρομπ Γκρέι με 20 πόντους, ενώ 14 είχε ο Λέιτον Χάμοντς.



Χωρίς ενέργεια, ασίστ και τρίποντο...

Οι απουσίες φάνηκε να επηρεάζουν στο ξεκίνημα του αγώνα τον Παναθηναϊκό, αλλά κυρίως η έλλειψη ενέργειας που παρατηρήθηκε και στην Μπολόνια. Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε με δίδυμο Γιουρτσέβεν - Μήτογλου, με στόχο να χτυπήσει μέσα στην αντίπαλη ρακέτα. Το έκανε στα πρώτα 3 λεπτά (9-5), αλλά στη συνέχεια η μπάλα δεν κυκλοφορούσε σωστά, «κολλούσε» στα χέρια του Σορτς και ο Προμηθέας το εκμεταλλεύτηκε για να χτυπήσει στο τρανζίσιον με τους ΜακΚάλουμ και Γκρέι. Οι «πράσινοι» ήταν απελπιστικοί δημιουργικά (καμία ασίστ σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο!) και άστοχοι από την περιφέρεια (0/6 τρίποντα) και κάπως έτσι οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν την περίοδο με το μίνιμουμ προβάδισμα (20-21).



Με άμυνα, Οσμάν, Σλούκα και Γιουρτσέβεν

Με το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, μάλιστα, έφτασαν και στο +5 (24-29) με τον Μακούρα να δίνει πολλές λύσεις και να σκοράρει ακόμα και σε επίθεση 7 δεκάτων του δευτερολέπτου, ενδεικτικό της έλλειψης συγκέντρωσης στο Τριφύλλι. Ο Εργκίν Αταμάν «έβραζε», αλλά αυτή τη φορά κατάφερε να βρει το κατάλληλο σχήμα. Σορτς, Σλούκας, Γκριγκόνις, Οσμάν και Γιούρτσεβεν βρέθηκαν στο παρκέ και ξεκίνησαν μια εντυπωσιακή αντεπίθεση, με όπλο την άμυνα. Αρχικά με τον Οσμάν να πετυχαίνει τρία «γκολ-φάουλ» στον αιφνιδιασμό (στο πρώτο δόθηκε και η πρώτη ασίστ του Παναθηναϊκού μετά από 13 λεπτά) προσπέρασαν ξανά (33-31). Εν συνεχεία με τον Κώστα Σλούκα να οργανώνει άψογα (4 ασίστ) και τον Γκραντ να πετυχαίνει το μοναδικό εύστοχο τρίποντο της ομάδας του στο πρώτο μέρος (1/10) εδραίωσαν το προβάδισμά τους (42-34 στο 18'). Για να έρθει ο σαρωτικός Γιουρτσέβεν να κυριαρχήσει στην αντίπαλη ρακέτα για το +16 (52-36), πριν κλείσει το ημίχρονο ένα τρίποντο του Χάμοντς.



Πάτησε γκάζι και καθάρισε

Ο Παναθηναϊκός είχε μπει πλέον στη σωστή νοοτροπία και με 9-0 σερί με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου εκτόξευσε τη διαφορά στο +22 (61-39), με τον Τζέριαν Γκραντ να δίνει λύσεις στην επίθεση. Ο Προμηθέας έκανε μια προσπάθεια να μην αφήσει το σκορ να ανοίξει κι άλλο, με τον Γιώργο Λημνιάτη, πάντως, να ρίχνει προς το τέλος της περιόδου και τους Έλληνες πιτσιρικάδες. Η τέταρτη περίοδος ήταν διαδικαστική, με τη διαφορά να προσεγγίζει και τους 30 πόντους, πριν το τελικό 91-70.



ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-21, 52-39, 75-56, 91-70

Πηγή: Athletiko.gr