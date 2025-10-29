Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη «κορυφής» του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού εναντίον της Μακάμπι για την 7η αγωνιστική.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με σκορ 99-85 εναντίον της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κατάμεστο Telekom Center Athens. Η ομάδα του Αταμάν «πάτησε κορυφή» φτάνοντας τις 5 νίκες, όσες και η πρώτη Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη.
Εντυπωσιακή νίκη και για τη Ζάλγκιρις εναντίον της Βίρτους Μπολόνια με σκορ 86-65. Οι Λιθουανοί συνεχίζουν «ακάθεκτοι» την πορεία τους και ισοβαθμούν με Παναθηναϊκό, Ερυθρό Αστέρα και Χάποελ στις 5 νίκες.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, ξεχώρισε η πρώτη νίκη της Μπασκόνια στη διοργάνωση, 92-85 τη Ντουμπάι BC, η νίκη της Μπάγερν Μονάχου εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 90-84, η «απόδραση» της Εφές από το Παρίσι με σκορ 80-90, καθώς και η νίκη της Βαλένθια κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (92-79).
Τα αποτελέσματα της Τρίτης (28/10)
Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν 79-65
Ζάλγκρις - Βίρτους Μπολόνια 86-65
Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης 90-84
Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85
Μπαρτσελόνα - Αρμάνι Μιλάνο 74-72
Μπασκόνια - Ντουμπάι BC 92-85
Παρί - Αναντολού Εφές 80-90
Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε 92-79
Η βαθμολογία της Euroleague
- Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1
- Ζάλγκιρις Κάουνας 5-2
- Ερυθρός Αστέρας 5-2
- Παναθηναϊκός 5-2
- Ολυμπιακός 4-2
- Παρί 4-3
- Βαλένθια 4-3
- Μπαρτσελόνα 4-3
- Βίρτους Μπολόνια 4-3
- Μονακό 3-3
- Παρτίζαν 3-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-4
- Φενέρμπαχτσε 3-4
- Dubai BC 3-4
- Αναντολού Εφές 3-4
- Μπάγερν 3-4
- Μιλάνο 2-5
- Βιλερμπάν 2-5
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-5
- Μπασκόνια 1-6