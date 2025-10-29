Σπορ Παναθηναϊκός Μπάσκετ Euroleague

Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη «κορυφής» του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού εναντίον της Μακάμπι για την 7η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με σκορ 99-85 εναντίον της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κατάμεστο Telekom Center Athens. Η ομάδα του Αταμάν «πάτησε κορυφή» φτάνοντας τις 5 νίκες, όσες και η πρώτη Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη

Εντυπωσιακή νίκη και για τη Ζάλγκιρις εναντίον της Βίρτους Μπολόνια με σκορ 86-65. Οι Λιθουανοί συνεχίζουν «ακάθεκτοι» την πορεία τους και ισοβαθμούν με Παναθηναϊκό, Ερυθρό Αστέρα και Χάποελ στις 5 νίκες. 

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, ξεχώρισε η πρώτη νίκη της Μπασκόνια στη διοργάνωση, 92-85 τη Ντουμπάι BC, η νίκη της Μπάγερν Μονάχου εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 90-84, η «απόδραση» της Εφές από το Παρίσι με σκορ 80-90, καθώς και η νίκη της Βαλένθια κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (92-79).

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (28/10)

Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν 79-65

Ζάλγκρις - Βίρτους Μπολόνια 86-65

Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης 90-84

Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85

Μπαρτσελόνα - Αρμάνι Μιλάνο 74-72

Μπασκόνια - Ντουμπάι BC 92-85

Παρί - Αναντολού Εφές 80-90

Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε 92-79

Η βαθμολογία της Euroleague

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1
  2. Ζάλγκιρις Κάουνας 5-2
  3. Ερυθρός Αστέρας 5-2
  4. Παναθηναϊκός 5-2
  5. Ολυμπιακός 4-2
  6. Παρί 4-3
  7. Βαλένθια 4-3
  8. Μπαρτσελόνα 4-3
  9. Βίρτους Μπολόνια 4-3
  10. Μονακό 3-3
  11. Παρτίζαν 3-3
  12. Ρεάλ Μαδρίτης 3-4
  13. Φενέρμπαχτσε 3-4
  14. Dubai BC 3-4
  15. Αναντολού Εφές 3-4
  16. Μπάγερν 3-4
  17. Μιλάνο 2-5
  18. Βιλερμπάν 2-5
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-5
  20. Μπασκόνια 1-6

