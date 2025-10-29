Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη «κορυφής» του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με σκορ 99-85 εναντίον της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κατάμεστο Telekom Center Athens. Η ομάδα του Αταμάν «πάτησε κορυφή» φτάνοντας τις 5 νίκες, όσες και η πρώτη Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη.

Εντυπωσιακή νίκη και για τη Ζάλγκιρις εναντίον της Βίρτους Μπολόνια με σκορ 86-65. Οι Λιθουανοί συνεχίζουν «ακάθεκτοι» την πορεία τους και ισοβαθμούν με Παναθηναϊκό, Ερυθρό Αστέρα και Χάποελ στις 5 νίκες.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, ξεχώρισε η πρώτη νίκη της Μπασκόνια στη διοργάνωση, 92-85 τη Ντουμπάι BC, η νίκη της Μπάγερν Μονάχου εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 90-84, η «απόδραση» της Εφές από το Παρίσι με σκορ 80-90, καθώς και η νίκη της Βαλένθια κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (92-79).

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (28/10)

Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν 79-65

Ζάλγκρις - Βίρτους Μπολόνια 86-65

Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης 90-84

Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85

Μπαρτσελόνα - Αρμάνι Μιλάνο 74-72

Μπασκόνια - Ντουμπάι BC 92-85

Παρί - Αναντολού Εφές 80-90

Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε 92-79

Η βαθμολογία της Euroleague