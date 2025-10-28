Euroleague: Στατιστική με ηχηρή απουσία Παναθηναϊκού και «ερυθρόλευκη» έκπληξη

Για την φετινή Euroleague έχει δημιουργηθεί χωρίς καμία αμφιβολία το πιο απαιτητικό πρόγραμμα των τελευταίων ετών. Πολλές ομάδες έχουν ήδη φθαρεί από προβλήματα που ταλανίζουν τους κορυφαίους παίκτες τους, αν και έχουν πραγματοποιηθεί μόλις 6 αγωνιστικές.

Η 7η και η 8η «στροφή» όμως, είναι προ των πυλών, στο πλαίσιο μίας ακόμα «διαβολοβδομάδας» της κορυφαίας ευρωπαϊκής λίγκας και χωρίς ακόμα να μπορεί ο οποιοσδήποτε να τοποθετήσει κάποιο σύνολο στη θέση του φαβορί, οι πιο εντυπωσιακοί παίκτες που παίζουν μπάσκετ στην Ευρώπη έχουν αρχίσει να μας καταπλήττουν.

Το ταλέντο στις τάξεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, που έχουν αρκετούς αθλητές να επιδείξουν οι οποίοι ξεχωρίζουν, υπάρχει σε αφθονία. Παρόλα αυτά, με την αύξηση του αριθμού (από 18, σε 20) των κλαμπ που συμμετέχουν στην Euroleague και το επίπεδο που μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο, δεν διαθέτουν μόνο οι «αιώνιοι» παράγοντες κάνουν τη διαφορά.

Το «τριφύλλι» και ο Εργκίν Αταμάν, έχουν στην ευχέρειά τους τον Κέντρικ Ναν, περσινό MVP της λίγκας, που γίνεται με το πέρας κάθε αγώνα όλο και πιο επικίνδυνος. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι «ερυθρόλευκοι» από την άλλη, υπολογίζουν κατά κύριο λόγο στον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος... σκοράρει κατά βούληση. Μόνο που προς το παρόν τουλάχιστον, είναι ο κυρίαρχος των ριμπάουντ!

Ο Αμερικανός και ο Βούλγαρος είναι καταπληκτικοί, μα δεν παίζουν μόνοι τους. Μπορεί οι ομάδες τις οποίες εκπροσωπούν να βρίσκονται σε σταθερά «υψηλές πτήσεις», αλλά οι ίδιοι όσον αφορά τις προσωπικές διακρίσεις, πρέπει να τα βάλουν και με τον ανταγωνισμό. Βάση αυτού λοιπόν, ας... ρίξουμε μία ματιά στους top 5 παίκτες κάθε βασικής στατιστικής κατηγορίας, λίγο πριν την έναρξη της τρίτης διπλής εβδομάδας της σεζόν.

Δεν φοβούνται αποστάσεις και αντιπάλους

Ο Ναντίρ Χιφί αποφάσισε το καλοκαίρι που μας πέρασε να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Παρί και μέχρι στιγμής δικαιώνεται. Ο Γάλλος κατέχει την πρώτη θέση των σκόρερ της Euroleague για φέτος και μετά την ανάδειξή του ως «Rising Star», έχει βάλει στόχο να κατακτήσει το βραβείο του πρώτου σκόρερ της Euroleague. Το top 5 των πιο εύστοχων «εκτελεστών»:

Ναντίρ Χιφί / Παρί: 22.8 πόντοι μέσο όρο Κάρσεν Έντουαρντς / Βίρτους Μπολόνια: 20.3 πόντοι μέσο όρο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό / Μπασκόνια: 20.0 πόντοι μέσο όρο Τζόρνταν Νουόρα / Ερυθρός Αστέρας: 19.7 πόντοι μέσο όρο Σάσα Βεζένκοφ / Ολυμπιακός: 19.2 πόντοι μέσο όρο

Οι κορυφαίοι πασέρ

Ο Γιασικεβίτσιους δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει τα κουμπιά όλων των παικτών του και η Φενέρμπαχτσε... ψάχνεται, αλλά υπάρχει στο ρόστερ της μία «σταθερή» που δεν απογοητεύει. Ο Γουέιντ Μπόλντουιν είναι συνεχώς παραγωγικός και διακρίνεται στο κομμάτι της δημιουργίας, ξεπερνώντας σπουδαίους πασέρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το top 5 των πιο επιδραστικών «σερβιτόρων»:

Γουέιντ Μπόλντουιν / Φενέρμπαχτσε: 6.3 ασίστ μέσο όρο Σιλβέν Φρανσίσκο / Ζαλγκίρις: 6.2 ασίστ μέσο όρο Μάικ Τζέιμς - Έλι Οκόμπο / Μονακό: 6 ασίστ μέσο όρο Ταμίρ Μπλατ / Μακάμπι Τελ Αβίβ, Κόντι Μίλερ-Μακιντάιρ - Τρεντ Φόρεστ / Μπασκόνια: 5.8 ασίστ μέσο όρο Μόουζες Ράιτ / Ζάλγκιρις: 5.5 ασίστ μέσο όρο

«Ερυθρόλευκο» δίδυμο στην κορυφή των ριμπάουντερ

Στο κομμάτι των ριμπάουντ θα μπορούσε κανείς να πει πως υπάρχει «ερυθρόλευκη» κυριαρχία. Αυτοί που ξεχωρίζουν αγωνίζονται προφανώς στις θέσεις των ψηλών και στο Νο.1 βρίσκεται ο Σάσα Βεζένκοφ, του οποίου η στατιστική «γράφει» πολύ συχνά double-double. Ο συμπαίκτης του, Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον ακολουθεί και αυτό είναι το top 5 των κορυφαίων ριμπάουντερ της Euroleague:

Σάσα Βεζένκοφ / Ολυμπιακός: 9.2 ριμπάουντ μέσο όρο Νίκολα Μιλουτίνοφ / Ολυμπιακός: 7.5 ριμπάουντ μέσο όρο Φίλιπ Πετρούσεφ / Dubai BC: 7.3 ριμπάουντ μέσο όρο Τσίμα Μονέκε / Ερυθρός Αστέρας: 7.2 ριμπάουντ μέσο όρο Εμφιόντου Καμπενγκέλε / Dubai BC: 6.7 ριμπάουντ μέσο όρο

🔥 Olympiakos, son 3 dakikasında 93-81 geride girdiği maçta Maccabi Tel Aviv'i; Sasha Vezenkov'un bu basketiyle 95-94 mağlup etti!



pic.twitter.com/zvqcSNd6vr — Euroleague Time (@euroleague_time) October 16, 2025

Και σκοράρει και... κλέβει

Απόδειξη του πόσο σημαντικός είναι για την Παρί, ο Ναντίρ Χιφί δεν ξεχωρίζει μονάχα σε έναν τομέα. Ο δαιμόνιος Γάλλος έχει βαλθεί να... πάρει τον τίτλο του Κορυφαίου Αμυντικού από τον Νικ Βάιλερ-Μπαμπ και «σουφρώνει» την μία μπάλα πίσω από την άλλη. Το top 5 παικτών στην Euroleague, όσον αφορά τα κλεψίματα:

Ναντίρ Χιφί / Παρί: 2.3 κλεψίματα μέσο όρο Τζίμι Κλαρκ / Μακάμπι Τελ Αβίβ, Τάιλερ Ντόρσεϊ / Ολυμπιακός, Καρλίκ Τζόουνς / Παρτίζαν, Νικολό Μέλι / Φενέρμπαχτσε, Μόουζες Ράιτ / Ζάλγκιρις: 1.7 κλεψίματα ανά αγώνα Ντουέιν Μπέικον / Παρτίζαν, Άρνας Μπουτκέβιτσιους / Ζάλγκιρις, Τζόρνταν Νουόρα / Ερυθρός Αστέρας, Λόνι Γουόκερ / Μακάμπι Τελ Αβίβ, Νικ Βάιλερ-Μπαμπ / Αναντολού Εφές: 1.5 κλεψίματα μέσο όρο Νάντο Ντε-Κολό / Βιλερμπάν: 1.4 κλεψίματα μέσο όρο Άλφα Ντιαλό / Μονακό, Αλάν Ντοκοσί / Παρί, Ταϊρίκ Τζόουνς / Παρτίζαν, Μαρκίς Νόουελ: 1.3 κλεψίματα μέσο όρο

Οι top μπλοκέρ

Ο Έντι Ταβάρες αποτελεί τον κορυφαίο αμυντικό της Euroleague σε βάθος τουλάχιστον 7 ετών, μέσω των μπλοκ και της... τρομακτικής παρουσίας του. Ο ψηλός από το Πράσινο Ακρωτήρι όμως, δεν κατέχει μόνος του μέχρι και αυτή την στιγμή την πρώτη θέση σε ότι έχει να κάνει με τα κοψίματα, διότι εκεί βρίσκεται πια και ο Καλίφα Ντιόπ της Μπασκόνια. Παρακάτω, παραθέτουμε τους top 5 μπλοκέρ της Euroleague για φέτος:

Καλίφα Ντιόπ / Μπασκόνια, Έντι Ταβάρες / Ρεάλ Μαδρίτης: 1.5 μπλοκ μέσο όρο Μοχάμεντ Φαϊέ / Παρί, Ντόντα Χολ / Ολυμπιακός: 1.3 μπλοκ μέσο όρο Μαμαντί Ντιακιτέ / Μπασκόνια, Εμπαγέ Εντιαγέ / Βιλερμπάν, Ντάνιελ Τάις / Μονακό: 1.2 μπλοκ μέσο όρο Τζάστιν Άντερσον / Dubai BC, Μπράιαντ Ντάνστον / Μιλάνο: 1.0 μπλοκ μέσο όρο Ματ Κοστέλο / Μπασκόνια, Ταϊρίκ Τζόουνς / Παρτίζαν: 0.8 μπλοκ μέσο όρο



