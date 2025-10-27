Τα ανανεωμένα power rankings της EuroLeague: «Ερυθρόλευκη» κορυφή και «πράσινη» πτώση

Η EuroLeague προχώρησε στη δημοσίευση των ανανεωμένων power rankings της, έπειτα από την ολοκλήρωση των πρώτων έξι αγωνιστικών, με τις ελληνικές ομάδες να πρωταγωνιστούν.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανέβηκε μία θέση, εκτοπίζοντας τον Παναθηναϊκό. Η άνοδος των «ερυθρολεύκων» αποδίδεται στις πρόσφατες νίκες τους κόντρα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπάγερν. Η διοργανώτρια αρχή χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ως την κορυφαία ομάδα, επισημαίνοντας πως, όταν είναι πλήρως υγιής, αποτελεί «δύναμη που πρέπει να υπολογίζεται». Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εκρηκτική φόρμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος με 17.2 πόντους ανά παιχνίδι είναι ο 7ος κορυφαίος σκόρερ της EuroLeague.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος βρισκόταν στην πρώτη θέση στα προηγούμενα power rankings, σημείωσε πτώση, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση της κατάταξης. Η υποχώρηση των «πράσινων» έρχεται ως απόρροια της εντός έδρας ήττας από τη Μπαρτσελόνα και της βαριάς ήττας από τη Βίρτους Μπολόνια.

Την ελληνική κυριαρχία στις υψηλές θέσεις συμπληρώνουν η Χάποελ Τελ Αβίβ (του Δημήτρη Ιτούδη), η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση, και η Μονακό (του Βασίλη Σπανούλη), που κλείνει την πρώτη τετράδα των ανανεωμένων power rankings.

To σχετικό κείμενο της EuroLeague:

«Ο Ολυμπιακός παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή της βαθμολογίας, παρά το γεγονός ότι μόνο έξι παίκτες έχουν συμμετάσχει και στους έξι αγώνες μέχρι στιγμής.

Όταν είναι πλήρως υγιείς, οι ερυθρόλευκοι είναι μια υπολογίσιμη δύναμη», αναφέρει το δημοσίευμα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

«Ο συναγερμός έχει χτυπήσει με την εντός έδρας ήττα από την Μπάρτσα, την ήττα με 17 πόντους από τη Βίρτους και κάποιες ασυνέπειες στο παιχνίδι.

Αλλά το συμπέρασμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δυνατός και είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι οι πράσινοι δεν θα πάρουν φωτιά σύντομα», γράφει για αυτή του Εργκίν Αταμάν.

Την πιο μεγάλη άνοδο είχε πάντως η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία στα αρχικά power rankings ήταν 11η, ενώ τώρα τοποθετείται από τη Euroleague στη δεύτερη θέση, ανάμεσα στους δύο ελληνικούς συλλόγους!

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα power rankings δεν αποτελούν πρόβλεψη για το πώς θα είναι η τελική βαθμολογία, αλλά για το πού βρίσκονται οι 20 ομάδες αυτή τη στιγμή, την παραμονή της 7ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά τα power rankings:

1. Ολυμπιακός

2. Χάποελ Τελ Αβίβ

3. Παναθηναϊκός

4. Μονακό

5. Φενέρμπαχτσε

6. Ερυθρός Αστέρας

7. Ζάλγκιρις

8. Παρί

9. Ρεάλ

10. Βίρτους

11. Μπαρτσελόνα

12. Βαλένθια

13. Dubai BC

14. Εφές

15. Παρτίζαν

16. Μακάμπι

17. Αρμάνι

18. Μπάγερν

19. Βιλερμπάν

20. Μπασκόνια