Ολυμπιακός: Κατακτητής της Βαυαρίας με «απογαλακτισμό» και μεταγραφές που δεν... αντιληφθήκαμε

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια συνολικά εξαιρετική εμφάνιση, κυρίως στο πρώτο μέρος, και επικράτησε άνετα της Μπάγερν Μονάχου με 91-76 εκτός έδρας για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας σε μία από τις πιο ολοκληρωμένες φετινές του εμφανίσεις, πέρασαν με στυλ από το Μόναχο. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεκίνησε φουριόζος, συνεχίζοντας τις εκρηκτικές πρώτες περιόδους που τον χαρακτηρίζουν, ενώ η επιστροφή των Τόμας Γουόκαπ και Εβάν Φουρνιέ έδωσε νέα πνοή και σταθερότητα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ έκανε το ντεμπούτο του στη φετινή σεζόν, προσφέροντας ενέργεια και ρυθμό, την ώρα που ο Έλληνας τεχνικός είδε και τους δέκα παίκτες που χρησιμοποίησε να συνεισφέρουν ουσιαστικά σε άμυνα και επίθεση.

Ομπστ εναντίον Ντόρσεϊ σημειώσατε... διπλό

Eurokinissi

Το παιχνίδι άρχισε με ένα προσωπικό κρεσέντο, τόσο από τον Ντόρσεϊ (9 πόντοι), όσο και από τον Ομπστ (7 πόντοι). Σε αυτή την μονομαχία νικητής βγήκε ο πρώτος, αφού είχε και συμπαραστάτες, με τον παίκτη της Μπάγερν να είναι απελπιστικά μόνος του όλο το βράδυ.

Eurokinissi

Είναι εκπληκτικό πως ο Ντόρσεϊ καταφέρνει να ξεκινάει με εκρηκτικό τρόπο στο πρώτο δεκάλεπτο, παρά το γεγονός πως οι αντίπαλοι... τον περιμένουν. Οι 63 από τους 103 πόντους που έχει πετύχει στα πρώτα 6 παιχνίδια της σεζόν, αφορούν ΜΟΝΟ το πρώτο δεκάλεπτο.

Το κοντό σχήμα που «έχτισε» διαφορά και ο «παλιός» Γουόρντ

Eurokinissi

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, εκεί όπου ο Ολυμπιακός συνηθίζει να παίζει με υλικό από την second unit (Φουρνιέ, Νιλικίνα, Πίτερς, Χολ), ο Χέρμπερτ απάντησε με ένα κοντό σχήμα χωρίς κλασσικό «πεντάρι» με τους Ντα Σίλβα και Μάικ στην ρακέτα. Αυτό ήταν ουσιαστικά ένα σημείο «κλειδί» στο ματς, αφού όχι μόνο δεν πέτυχε η... αλχημεία, αλλά ο Χολ, σε όλη την περίοδο υποδεχόταν λόμπες από τους συμπαίκτες του για καλάθι.

Eurokinissi

Η διαφορά έφτασε το 38-19 και με τον Γουορντ να είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε βασικούς και αναπληρωματικούς, έτρεχε το γήπεδο, κέρδιζε φάουλ και όπως έχει πολλές φορές ακουστεί, παίζει σαν να είναι παλιός στην ομάδα και όχι ως μια νέα μεταγραφή.

Το ζητούμενο της διαφοράς, ο Βεζένκοφ και το «διπλό» λόγω... μεταγραφών

Eurokinissi

Κάτι που πέρασε απαρατήρητο σε πολλούς είναι πως ίσως για πρώτη φορά, ο Ολυμπιακός κατάφερε να διατηρήσει την διαφορά σε υψηλά επίπεδα και να έχει διάρκεια, είτε με την βασική πεντάδα, είτε με την second unit. Αυτό, είναι ίσως το πιο μεγάλο κέρδος από το βράδυ στο Μόναχο.

Ακόμη σημαντικότερος ο «απογαλακτισμός» της ομάδας του Πειραιά από τον Βεζένκοφ. Μπορεί ο σταρ του Ολυμπιακού να τελείωσε το ματς όντας ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας, όμως οι 9 από τους 18 πόντους μπήκαν... στα χασομέρια με 3/3 τρίποντα, στην τέταρτη περίοδο. Πολύ μεγάλη υπόθεση οι «ερυθρόλευκοι» να έχουν εναλλακτικές, σε ενδεχόμενο ντεφορμάρισμα του «Σάσα».

Eurokinissi

Και μια και αυτή η εβδομάδα ήταν μέρες μεταγραφικής... πολυφωνίας (όπως αυτή που είχε ο Ολυμπιακός στην επίθεση), θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως η ομάδα του Μπαρτζώκα παίρνει νίκες... με μεταγραφές. Αυτή του Γουόρντ, του Χολ (11 πόντοι, 8 ριμπάουντ), του Νιλικίνα, αλλά και των εκπληκτικών στο ξεκίνημα τους, Ντόρσεϊ κι Γουόκαπ. Κι αυτές οι επιστροφές... μεταγραφές είναι. Μένει να δούμε και αυτή του Έβανς...