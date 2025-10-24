Σπορ Ολυμπιακός Μπάσκετ Euroleague Μπάγερν Μονάχου

Μπάγερν - Ολυμπιακός 71-96: Με μαέστρο Γουόκαπ και επιθετική «πολυφωνία» άλωσε το Μόναχο

Ο Ολυμπιακός έδειξε από νωρίς την ανωτερότητά του και πήρε εύκολη εκτός έδρας νίκη κόντρα στη Μπάγερν, στην επιστροφή Γουόκαπ και Φουρνιέ.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια συνολικά εξαιρετική εμφάνιση, κυρίως στο πρώτο μέρος, και επικράτησε άνετα της Μπάγερν Μονάχου με 91-76 εκτός έδρας για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας σε μία από τις πιο ολοκληρωμένες φετινές του εμφανίσεις, πέρασαν με στιλ από το Μόναχο. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεκίνησε φουριόζος, συνεχίζοντας τις εκρηκτικές πρώτες περιόδους που τον χαρακτηρίζουν, ενώ η επιστροφή των Τόμας Γουόκαπ και Εβάν Φουρνιέ έδωσε νέα πνοή και σταθερότητα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ έκανε το ντεμπούτο του στη φετινή σεζόν, προσφέροντας ενέργεια και ρυθμό, την ώρα που ο Έλληνας τεχνικός είδε και τους δέκα παίκτες που χρησιμοποίησε να συνεισφέρουν ουσιαστικά σε άμυνα και επίθεση.

Απέναντί του, η Μπάγερν παρουσιάστηκε άνευρη και χωρίς συνοχή, δείχνοντας ότι χρειάζεται επειγόντως ενίσχυση στην περιφέρεια. Ο Αντρέας Όμπστ ήταν ξανά η φωτεινή εξαίρεση, αποτελεσματικός και δραστήριος, με τον Αϊζέια Μάικ να δίνει σποραδικές λύσεις, όμως πέραν αυτών, οι «Βαυαροί» δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός, αντίθετα, έδειξε πως βρίσκει σιγά-σιγά το πλήρες πρόσωπό του. Με τον Γουόκαπ να μοιράζει 8 ασίστ, τον Φουρνιέ να επιστρέφει δυναμικά και τον Ντόρσεϊ να παραμένει σταθερός εκτελεστικά, οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα συνέπειας ενόψει της συνέχειας της EuroLeague.

Πλέον η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά από αυτό το αποτέλεσμα έχει ρεκόρ 4-2 και φιγουράρει στις πρώτες θέσεις, ενώ οι Βαυαροί βρίσκονται στο 3-3

Την επόμενη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν εντός έδρας τις Μονακό (29/10 21:15) και Χάποελ Τελ-Αβίβ (31/10 21:15) στην τρίτη διαβολομβάδα της φετινής EuroLeague.

Το ματς

Οι «Βαυαροί», με τον Ομπστ να «βομβαρδίζει» το καλάθι των ερυθρολεύκων και με επτά συνεχόμενους πόντους του, πήραν προβάδισμα 7-4 στην αναμέτρηση. Ωστόσο, ο «καυτός» φέτος Τάιλερ Ντόρσεϊ, που σχεδόν πάντα σκοράρει διψήφιο αριθμό πόντων στο πρώτο δεκάλεπτο, έβαλε σε «θέση οδηγού» την ομάδα του κόουτς Μπαρτζώκα (15-11), φτάνοντας τους εννιά προσωπικούς πόντους.

Με τον Τόμας Γουόκαπ στο παρκέ, η επίθεση του Ολυμπιακού ρόλαρε σε πολύ καλύτερο βαθμό, με τη συνεισφορά και την επίδραση του Αμερικανού γκαρντ να είναι εμφανείς. Έτσι, οι Πειραιώτες έκλεισαν χωρίς λάθος το πρώτο δεκάλεπτο στο +8 (23-15), ενώ ο Πίτερς με τρίποντο στην αρχή του δευτέρου δεκαλέπτου έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +11 (26-15).

Οι Πειραιώτες «κλείδωσαν» επιθετικά τους γηπεδούχους, αναγκάζοντάς τους σε 6 λάθη, ενώ ταυτόχρονα τάιζαν συνεχώς τον Χολ (6π.) που κυριαρχούσε κάτω από τη ρακέτα. Ο Νιλικίνα, με τρίποντο, έστειλε τη διαφορά στο +16 (35-19), με τον Σακιλ Μακκίσικ να πατάει παρκέ στην πρώτη του φετινή εμφάνιση και να πετυχαίνει το πρώτο του φετινό καλάθι από τα 6,75 μ., ανεβάζοντας το σκορ στο 38-19 και δίνοντας στον Ολυμπιακό μια ξεκάθαρη απόσταση ασφαλείας.

Στη συνέχεια, ήταν η σειρά του Εβάν Φουρνιέ να αναλάβει δράση στην επανεμφάνισή του μετά τον τραυματισμό του και με νέο τρίποντο διαμόρφωσε το 42-21. Λίγο αργότερα, ο Όμπστ, συνεχίζοντας από εκεί που το άφησε, σκόραρε για το 43-28 και έγινε ο πρώτος διψήφιος στην αναμέτρηση με 10 πόντους. Ωστόσο, ο «καθοριστικός» Γουόκαπ ευστόχησε για τρεις λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου και έτσι ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια στο +18 (47-29).

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με το πόδι στο γκάζι και με την ψυχολογία στα ύψη στο δεύτερο ημίχρονο και με ένα γρήγορο 5-0 σερί, έκαναν το 52-29. Η Μπάγερν όμως έδειξε αντίδραση και μείωσε τη διαφορά στο 44-58 με τον Γιώργος Μπαρτζώκα, παρατηρώντας μια σχετική χαλάρωση των παικτών του, να καλεί εσπευσμένα τάιμ άουτ. Αμέσως μετά, ο πρωταθλητές Ελλάδος εμφανίστηκαν με στόχο να τελειώσουν οριστικά το παιχνίδι και να μην αφήσουν τους γηπεδούχους να ροκανίσουν τη διαφορά, και ξαναέστειλαν τη διαφορά στο +20 (66-46).

Το τέταρτο δεκάλεπτο είχε κυρίως διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους Πειραιώτες να δείχνουν την ίδια επιθετική συνέπεια και αμυντική προσήλωση, και πήραν μια εύκολη, επαγγελματική νίκη όπως αποδείχθηκε.

