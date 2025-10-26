Μπαρτζώκας: «Ο Έβανς προπονείται δυνατά, σύντομα θα μπει στο επόμενο στάδιο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την κατάσταση των τραυματιών στον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Πειραιά πήρε την άνετη νίκη κόντρα στη Μύκονο και έκανε το 4/4 στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.



Ο Έλληνας τεχνικός μετά το φινάλε του αγώνα αναφέρθηκε στην κατάσταση των τραυματιών. «Ο Παπανικολάου έχει φάει μια γονατιά, μας είπαν ότι είναι πολύ καλύτερα και λογικά αύριο θα κάνει προπόνηση. Ο Γουόκαπ και ο Φουρνιέ ξεκουράστηκαν. Ο Έβανς έχει μπει και κάνει δυνατές προπονήσεις, ελπίζω να μπει πλέον στο επόμενο στάδιο. Έχουμε ποιότητα, θα δοκιμαστούμε στην πνευματική και σωματική μας προετοιμασία» ανέφερε ο κόουτς του Ολυμπιακού για τους τραυματίες, με τους Πειραιώτες να έχουν μπροστά τους διπλή αγωνιστική για την EuroLeague με Μονακό και Χάποελ.

«Η αλήθεια είναι ότι στο 3ο δεκάλεπτο κάναμε αυτά που πρέπει ως ομάδα, πασάραμε γρήγορα, σουτάραμε καλά, παίξαμε άμυνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντυπωσιάστηκα από την οργάνωση της Μυκόνου αλλά και από τον τρόπο που παίζει η ομάδα. Πιστεύω ότι δε θα κινδυνεύσει. Όταν βλέπεις ότι βουτάνε οι Αμερικάνοι για να μη δεχτούν τρανζίσιον, αυτή η ομάδα έχει πολύ καλές βάσεις.



Αυτή είναι η εξέλιξη της ζωής, την ιστορία γράφουν οι άνθρωποι. Χρειάζεσαι κάποιον να εμπνευστεί κάποιον και να υλοποιήσει πράγματα. Στη Μύκονο κάτι τέτοιο έχει γίνει», ανέφερε για τον αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας.