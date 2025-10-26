ΑΟ Μυκόνου- Ολυμπιακός 65-91: Υπόθεση μίας περιόδου, με πολυφωνία στην επίθεση

Οι Πρωταθλητές Ελλάδας συνέχισαν ακάθεκτοι την αήττητη πορεία τους στη φετινή Basket League, επικρατώντας εκτός έδρας της Μυκόνου με 91-65, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, παρά τις σημαντικές απουσίες των Ουόκαπ, Έβανς, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου και Φουρνιέ.

Με τη νέα αυτή νίκη, ο Ολυμπιακός ανέβασε το ρεκόρ του στο 4-0 και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την ΑΕΚ. Από την άλλη, η Μύκονος έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και ρεκόρ 1-2.

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ξεχώρισε ο Λι με 19 πόντους και 2 ριμπάουντ, ο Νιλικίνα σημείωσε 16 πόντους, 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ, ο Γουόρντ πρόσθεσε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Ντόρσεϊ είχε 10 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, με όλους τους παίκτες του να συνεισφέρουν επιθετικά, παίρνοντας προβάδισμα 7-3 στο τέταρτο λεπτό, σε ένα ματς με χαμηλό τέμπο και λίγους πόντους.

Οι «ερυθρόλευκοι», παρότι έχασαν ορισμένες ελεύθερες βολές, διατήρησαν το προβάδισμά τους (11-5 στο 6’), με τη Μύκονο να βρίσκει λύσεις κυρίως από την περιφέρεια. Οι νησιώτες, με ένα σερί 10-3 και τρίποντο του Σκουλίδα, πέρασαν μπροστά (15-14 στο 9’), ενώ η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Βεζένκοφ να αστοχεί κοντά στο καλάθι και την ομάδα του Πειραιά να μένει πίσω στο σκορ (19-18).

Το ματς

Στη δεύτερη περίοδο, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκαν πιο συγκεντρωμένοι, «τρέχοντας» ένα γρήγορο 5-0 και ξαναπαίρνοντας το προβάδισμα (23-19 στο 13’) χάρη σε τρίποντο του Λαρεντζάκη, παρά τα λάθη τους.

Η Μύκονος, ωστόσο, παρέμενε κοντά στο σκορ, εκμεταλλευόμενη τα λάθη του Ολυμπιακού, που προηγούνταν με 28-23 στο 15’, χωρίς όμως να αποδίδει στο μέγιστο. Στο 18ο λεπτό, οι Πειραιώτες ξέφυγαν με 33-25, με τον Λαρεντζάκη να ηγείται επιθετικά, ενώ το πρώτο ημίχρονο έκλεισε στο 35-29 υπέρ των Πρωταθλητών Ελλάδας.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τη Μύκονο να μπαίνει πιο δυναμικά, βγάζοντας ένταση και ενέργεια στο παρκέ, την ώρα που ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν να βρει ρυθμό. Παρ’ όλα αυτά, η ανωτερότητα και η ποιότητα των «ερυθρόλευκων» τους επέτρεψε να διατηρήσουν το προβάδισμα (41-35 στο 23’).

Στη συνέχεια, οι Πειραιώτες ανέβασαν στροφές και με τρία συνεχόμενα εύστοχα τρίποντα — δύο του Γουόρντ και ένα του Βεζένκοφ — ξέφυγαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά, φτάνοντας στο +12 (47-35 στο 24’), δείχνοντας πλέον αποφασισμένοι να «καθαρίσουν» το παιχνίδι.

Η ανωτερότητα του Ολυμπιακού έγινε ξεκάθαρη στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν στο 25ο λεπτό η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +17 (52-35) ύστερα από νέο τρίποντο του Βεζένκοφ, με το επιμέρους σκορ να φτάνει το 17-6 υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Η Μύκονος προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου βρισκόταν πίσω με 61-42. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει ουσιαστικά «τελειώσει» το παιχνίδι, καθώς προηγήθηκε με 68-42, έχοντας συνολικό επιμέρους 33-13!

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, όλα είχαν ήδη κριθεί. Με τη διαφορά να ξεπερνά το +25, οι δύο προπονητές είχαν την ευκαιρία να δώσουν χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς παίκτες και να δοκιμάσουν διαφορετικά σχήματα.

Στο 35ο λεπτό, ο Ολυμπιακός διαμόρφωσε το σκορ σε 79-47 χάρη στο πρώτο καλάθι του Νετζήπογλου, ενώ το παιχνίδι κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις ως τη λήξη.

Στο φινάλε, οι Πρωταθλητές Ελλάδας πανηγύρισαν ακόμη ένα διπλό και το 4/4 στη φετινή Basket League, επικρατώντας εύκολα της Μυκόνου με 91-65.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 29-35, 42-68, 65-91.