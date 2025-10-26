Σπορ Μπάσκετ Basket League Ολυμπιακός Μύκονος

ΑΟ Μυκόνου- Ολυμπιακός 65-91: Υπόθεση μίας περιόδου, με πολυφωνία στην επίθεση

Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο μεσημέρι στο κλειστό της Άνω Μεράς και επικράτησε της Μυκόνου με 65-91 ,με τρομερό δεύτερο ημίχρονο.

EUROKINISSI
EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Οι Πρωταθλητές Ελλάδας συνέχισαν ακάθεκτοι την αήττητη πορεία τους στη φετινή Basket League, επικρατώντας εκτός έδρας της Μυκόνου με 91-65, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, παρά τις σημαντικές απουσίες των Ουόκαπ, Έβανς, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου και Φουρνιέ.

Με τη νέα αυτή νίκη, ο Ολυμπιακός ανέβασε το ρεκόρ του στο 4-0 και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την ΑΕΚ. Από την άλλη, η Μύκονος έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και ρεκόρ 1-2.

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ξεχώρισε ο Λι με 19 πόντους και 2 ριμπάουντ, ο Νιλικίνα σημείωσε 16 πόντους, 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ, ο Γουόρντ πρόσθεσε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Ντόρσεϊ είχε 10 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, με όλους τους παίκτες του να συνεισφέρουν επιθετικά, παίρνοντας προβάδισμα 7-3 στο τέταρτο λεπτό, σε ένα ματς με χαμηλό τέμπο και λίγους πόντους.

Οι «ερυθρόλευκοι», παρότι έχασαν ορισμένες ελεύθερες βολές, διατήρησαν το προβάδισμά τους (11-5 στο 6’), με τη Μύκονο να βρίσκει λύσεις κυρίως από την περιφέρεια. Οι νησιώτες, με ένα σερί 10-3 και τρίποντο του Σκουλίδα, πέρασαν μπροστά (15-14 στο 9’), ενώ η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Βεζένκοφ να αστοχεί κοντά στο καλάθι και την ομάδα του Πειραιά να μένει πίσω στο σκορ (19-18).

Το ματς

Στη δεύτερη περίοδο, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκαν πιο συγκεντρωμένοι, «τρέχοντας» ένα γρήγορο 5-0 και ξαναπαίρνοντας το προβάδισμα (23-19 στο 13’) χάρη σε τρίποντο του Λαρεντζάκη, παρά τα λάθη τους.

Η Μύκονος, ωστόσο, παρέμενε κοντά στο σκορ, εκμεταλλευόμενη τα λάθη του Ολυμπιακού, που προηγούνταν με 28-23 στο 15’, χωρίς όμως να αποδίδει στο μέγιστο. Στο 18ο λεπτό, οι Πειραιώτες ξέφυγαν με 33-25, με τον Λαρεντζάκη να ηγείται επιθετικά, ενώ το πρώτο ημίχρονο έκλεισε στο 35-29 υπέρ των Πρωταθλητών Ελλάδας.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τη Μύκονο να μπαίνει πιο δυναμικά, βγάζοντας ένταση και ενέργεια στο παρκέ, την ώρα που ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν να βρει ρυθμό. Παρ’ όλα αυτά, η ανωτερότητα και η ποιότητα των «ερυθρόλευκων» τους επέτρεψε να διατηρήσουν το προβάδισμα (41-35 στο 23’).

Στη συνέχεια, οι Πειραιώτες ανέβασαν στροφές και με τρία συνεχόμενα εύστοχα τρίποντα — δύο του Γουόρντ και ένα του Βεζένκοφ — ξέφυγαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά, φτάνοντας στο +12 (47-35 στο 24’), δείχνοντας πλέον αποφασισμένοι να «καθαρίσουν» το παιχνίδι.

Η ανωτερότητα του Ολυμπιακού έγινε ξεκάθαρη στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν στο 25ο λεπτό η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +17 (52-35) ύστερα από νέο τρίποντο του Βεζένκοφ, με το επιμέρους σκορ να φτάνει το 17-6 υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Η Μύκονος προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου βρισκόταν πίσω με 61-42. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει ουσιαστικά «τελειώσει» το παιχνίδι, καθώς προηγήθηκε με 68-42, έχοντας συνολικό επιμέρους 33-13!

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, όλα είχαν ήδη κριθεί. Με τη διαφορά να ξεπερνά το +25, οι δύο προπονητές είχαν την ευκαιρία να δώσουν χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς παίκτες και να δοκιμάσουν διαφορετικά σχήματα.

Στο 35ο λεπτό, ο Ολυμπιακός διαμόρφωσε το σκορ σε 79-47 χάρη στο πρώτο καλάθι του Νετζήπογλου, ενώ το παιχνίδι κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις ως τη λήξη.

Στο φινάλε, οι Πρωταθλητές Ελλάδας πανηγύρισαν ακόμη ένα διπλό και το 4/4 στη φετινή Basket League, επικρατώντας εύκολα της Μυκόνου με 91-65.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 29-35, 42-68, 65-91.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Basket League Ολυμπιακός Μύκονος

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader