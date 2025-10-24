Η βαθμολογία της EuroLeague μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στην Ιταλία και το «διπλό» του Ολυμπιακού στο Μόναχο.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR των πολλών απουσιών δεν τα κατάφερε κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια και ηττήθηκε στην Ιταλία με σκορ 92-75 για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον στο 4-2 και παραμένουν ψηλά στη βαθμολογία.
Νίκη για τον Ολυμπιακό στο Μόναχο εναντίον της Μπάγερν με σκορ 71-96. Ο Ολυμπιακός, με τη δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη του, «αναρριχήθηκε» στο 4-2, μία μόλις νίκη μακριά από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ-Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, που κέρδισε στη Σόφια τη Μονακό (85-77).
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, ξεχώρισε η νίκη της Φενέρμπαχτσε στο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης εναντίον της Εφές (79-69), η μεγάλη νίκη της Μακάμπι Τελ-Αβίβ εναντίον της Ρεάλ (92-91) αλλά και το διπλό της Παρί στην έδρα της Παρτίζαν (83-101).
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 92-91
- Βιλερμπάν - Dubai BC 85-79
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μονακό 85-77
- Μιλάνο - Βαλένθια 100-103
- Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις 73-88
- Ερυθρός Αστέρας - Μπασκόνια 90-72
- Αναντολού Εφές - Φενέρμπαχτσε 69-79
- Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός 92-75
- Παρτίζαν - Παρί 83-101
- Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός 71-96
Η βαθμολογία της Euroleague
- Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1
- Βίρτους Μπολόνια 4-2
- Παναθηναϊκός 4-2
- Ζαλγκίρις Κάουνας 4-2
- Ερυθρός Αστέρας 4-2
- Παρί 4-2
- Ολυμπιακός 4-2
- Παρτίζαν 3-3
- Μονακό 3-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
- Μπαρτσελόνα 3-3
- Φενέρμπαχτσε 3-3
- Βαλένθια 3-3
- Dubai BC 3-3
- Μπάγερν Μονάχου 2-4
- Μιλάνο 2-4
- Βιλερμπάν 2-4
- Αναντολού Εφές 2-4
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4
- Μπασκόνια 0-6