Η βαθμολογία της EuroLeague μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός AKTOR των πολλών απουσιών δεν τα κατάφερε κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια και ηττήθηκε στην Ιταλία με σκορ 92-75 για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον στο 4-2 και παραμένουν ψηλά στη βαθμολογία.

Νίκη για τον Ολυμπιακό στο Μόναχο εναντίον της Μπάγερν με σκορ 71-96. Ο Ολυμπιακός, με τη δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη του, «αναρριχήθηκε» στο 4-2, μία μόλις νίκη μακριά από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ-Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, που κέρδισε στη Σόφια τη Μονακό (85-77).

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, ξεχώρισε η νίκη της Φενέρμπαχτσε στο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης εναντίον της Εφές (79-69), η μεγάλη νίκη της Μακάμπι Τελ-Αβίβ εναντίον της Ρεάλ (92-91) αλλά και το διπλό της Παρί στην έδρα της Παρτίζαν (83-101).

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 92-91

Βιλερμπάν - Dubai BC 85-79

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μονακό 85-77

Μιλάνο - Βαλένθια 100-103

Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις 7 3-88

Ερυθρός Αστέρας - Μπασκόνια 90-72

Αναντολού Εφές - Φενέρμπαχτσε 69-79

Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός 92-75

Παρτίζαν - Παρί 83-101

Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός 71-96

Η βαθμολογία της Euroleague