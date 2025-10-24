Σπορ Euroleague Βαθμολογία Euroleague Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Μπάσκετ

Η βαθμολογία της EuroLeague μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στην Ιταλία και το «διπλό» του Ολυμπιακού στο Μόναχο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR των πολλών απουσιών δεν τα κατάφερε κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια και ηττήθηκε στην Ιταλία με σκορ 92-75 για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον στο 4-2 και παραμένουν ψηλά στη βαθμολογία.

Νίκη για τον Ολυμπιακό στο Μόναχο εναντίον της Μπάγερν με σκορ 71-96. Ο Ολυμπιακός, με τη δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη του, «αναρριχήθηκε» στο 4-2, μία μόλις νίκη μακριά από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ-Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, που κέρδισε στη Σόφια τη Μονακό (85-77).

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, ξεχώρισε η νίκη της Φενέρμπαχτσε στο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης εναντίον της Εφές (79-69), η μεγάλη νίκη της Μακάμπι Τελ-Αβίβ εναντίον της Ρεάλ (92-91) αλλά και το διπλό της Παρί στην έδρα της Παρτίζαν (83-101).

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

  • Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 92-91
  • Βιλερμπάν - Dubai BC 85-79
  • Χάποελ Τελ Αβίβ - Μονακό 85-77
  • Μιλάνο - Βαλένθια 100-103
  • Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις 73-88
  • Ερυθρός Αστέρας - Μπασκόνια 90-72
  • Αναντολού Εφές - Φενέρμπαχτσε 69-79
  • Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός 92-75
  • Παρτίζαν - Παρί 83-101
  • Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός 71-96

Η βαθμολογία της Euroleague

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1
  2. Βίρτους Μπολόνια 4-2
  3. Παναθηναϊκός 4-2
  4. Ζαλγκίρις Κάουνας 4-2
  5. Ερυθρός Αστέρας 4-2
  6. Παρί 4-2
  7. Ολυμπιακός 4-2
  8. Παρτίζαν 3-3
  9. Μονακό 3-3
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
  11. Μπαρτσελόνα 3-3
  12. Φενέρμπαχτσε 3-3
  13. Βαλένθια 3-3
  14. Dubai BC 3-3
  15. Μπάγερν Μονάχου 2-4
  16. Μιλάνο 2-4
  17. Βιλερμπάν 2-4
  18. Αναντολού Εφές 2-4
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4
  20. Μπασκόνια 0-6

