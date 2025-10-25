Παναθηναϊκός AKTOR: Το χειρότερο βράδυ της σεζόν είχε... δικαιολογίες και «καμπανάκια»

Το ταξίδι στη Μπολόνια ήταν εξαρχής μια δύσκολη αποστολή για τον Παναθηναϊκό AKTOR, η οποία εξελίχθηκε τελικώς σε μια εύκολη ήττα από την Βίρτους (92-75) με την χειρότερη δυνατή αγωνιστική εικόνα. Ο Εργκίν Αταμάν γνώριζε πως είχε να διαχειριστεί αρκετά ζητήματα τραυματισμών, τα οποία αυξήθηκαν λίγο πριν το τζάμπολ με τα ελαφρά διαστρέμματα Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκου Ρογκαβόπουλου, οι οποίοι μπορεί εν τέλει να αγωνίστηκαν, σε καμία περίπτωση όμως δεν ήταν σε θέση να βοηθήσουν τους «πράσινους».

Αν θέλουμε να σταθούμε στις -υπαρκτές- δικαιολογίες αυτής της ήττας του Παναθηναϊκού, εύκολα μπορούμε να το κάνουμε. Όπως όμως ορθά δήλωσε ο Χρήστος Σερέλης (που αντικατέστησε τον Αταμάν και στις δηλώσεις μετά την αποβολή με διπλή τεχνική ποινή), ο «Επτάστερος» δεν έδειξε ούτε ενέργεια, ούτε αμυντική συνοχή, ούτε ευστοχία επιθετικά.

Η Βίρτους με την σκληρή της άμυνα αποσυντόνισε τον Παναθηναϊκό, έβγαλε εκτός παιχνιδιού τον Ναν (και ας έβαλε 17 πόντους) και όταν βρήκε ρυθμό στην επίθεση της με «οργανωτή» τον Παγιόλα και «εκτελεστές» τους Έντουαρτς και Μόργκαν, έκανε την βραδιά... περίπατο.

Το 19% στο τρίποντο, τα κομβικά ριμπάουντ και τα λάθη

Με τον Ναν εκτός αγώνα, τον Σλούκα σε ρηχά νερά και τα πράγματα πίσω από την γραμμή των 6.75μ να μην... ευδοκιμούν, δύσκολα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Ενδεικτικά, οι «πράσινοι» τελείωσαν την αναμέτρηση με 4/21 τρίποντα, το οποίο μεταφράζεται σε μόλις 19% ποσοστό ευστοχίας, την ώρα που η Βίρτους εκτελούσε με 41% (9/22 3π).

Αν συνυπολογίσουμε ότι οι γηπεδούχοι μάζεψαν 11 περισσότερα ριμπάουντ (39 έναντι 28) το αποτέλεσμα στη Μπολόνια γίνεται ολοένα και πιο κατανοητό. Τα προβλήματα της βραδιάς ήταν πολλά για το «τριφύλλι», ίσως και τα περισσότερα που έχει εμφανίσει σε ένα παιχνίδι εδώ και αρκετό καιρό. Εύκολα λάθη, κακή αμυντική συμπεριφορά σε κάθε τρανζίσιον, ελάχιστη δημιουργία (13 ασίστ για 13 λάθη) και συνολικά, μια βραδιά που πρέπει να αφήσουν άμεσα πίσω τους τόσο ο Αταμάν, όσο και οι παίκτες του.

Ακολουθεί μια απαιτητική «διαβολοβδομάδα», στην οποία ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αρχικά την Μακάμπι (28/10, 21:15) στο «Τ-Center» και την Μονακό στο Πριγκιπάτο την Παρασκευή (31/10) στις 20:00. Η εικόνα του επί ιταλικού εδάφους ήταν άκρως προβληματική, σε μια τόσο μεγάλη σεζόν με το ένα παιχνίδι να ακολουθεί το άλλο τόσο άμεσα δεν μπορείς παρά να αφήσεις πίσω σου τις κακοτεχνίες μιας άσχημης βραδιάς, χωρίς να αδιαφορήσεις για τυχόν σοβαρά λάθη.

Μια σημείωση για τον Ναν

Πριν από μερικές ημέρες, στην πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού στη σεζόν από τη Μπαρτσελόνα, αναφέραμε πως η ασφυκτική άμυνα στον Αμερικάνο στο όριο του φάουλ (αρκετές φορές και πάνω από αυτό) δημιουργεί περιττό εκνευρισμό στον Αμερικάνο. Πολλές φορές ο Ναν πράγματι έχει απόλυτο δίκιο σε φάσεις που γκρινιάζει στους διαιτητές, στο τέλος της ημέρας όμως αυτός ο εκνευρισμός του «χαλάει» το παιχνίδι. Είτε γιατί θα φορτωθεί με φάουλ από νωρίς, είτε γιατί θα «θολώσει» στην τελική επιλογή και μοιραία θα περιοριστεί σε εμφανίσεις δυσανάλογες της ποιότητας του.

Ο ίδιος, μαζί με το προπονητικό επιτελείο της ομάδας πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μην επηρεάζεται τόσο πολύ ο 30χρονος γκαρντ από τέτοια ζητήματα. Ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από τον καλό Ναν και ο Ναν έχει ανάγκη να βρει ξανά την ηρεμία στο παιχνίδι του. Για να χαρίζει στο «τριφύλλι», βραδιές όπως αυτή στη Βιτόρια πριν από δύο περίπου βδομάδες...