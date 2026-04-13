Εξάρχεια: Στο νοσοκομείο υπάλληλος περιπτέρου μετά από επίθεση με μαχαίρι

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» μεταφέρθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) ένας 50χρονος υπάλληλος περιπτέρου από την περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δέχθηκε επίθεση από αγνώστους με κίνητρο τη ληστεία, ωστόσο, ο 50χρονος από το Μπαγκλαντές μάλλον προσπάθησε να αντισταθεί με αποτέλεσμα να δεχτεί μαχαιριά στο πόδι.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο χρησιμοποιήσαν τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία, ενώ αμέσως μετά μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό» για νοσηλεία. Την ίδια ώρα, στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του ατόμου που μαχαίρωσε τον υπάλληλο του περιπτέρου.