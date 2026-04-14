Εξάρχεια: Σε σταθερή κατάσταση ο 50χρονος που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι - Αναζητούνται δύο δράστες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό δύο δραστών της απόπειρας ληστείας με μαχαίρι, στα Εξάρχεια.

Η κατάσταση της υγείας του 50χρονου υπαλλήλου του περιπτέρου που δέχτηκε την επίθεση, χαρακτηρίζεται ως «σταθερή», καθώς μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματίας στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου εισήχθη κατευθείαν στο χειρουργείο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Πριν από τις 19:00 της Δευτέρας του Πάσχα, στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Ιπποκράτους, έγινε στόχος το περίπτερο που εργαζόταν ο άνδρας.

Ο υπάλληλος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, προσπάθησε να σταματήσει τους δράστες, βγαίνοντας έξω από το περίπτερο, όπου και δέχτηκε μαχαιριές στο πόδι.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έφτασαν στο σημείο, προχώρησαν στην περίδεση του τραύματος, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σοκάρει φίλος του θύματος

Ο τραυματίας επικοινώνησε με φίλο του, ο οποίος έσπευσε άμεσα στο σημείο για να τον βοηθήσει. Ο ίδιος περιέγραψε τι προηγήθηκε. Όπως είπε, οι δράστες ήταν δύο και του φώναξαν, ζητώντας να τους δώσει χρήματα. Εκείνος τους απάντησε ότι «δεν έχω χρήματα να σας δώσω εδώ μαζί μου» και ο ένας εκ των δύο τον μαχαίρωσε.

Όταν ο φίλος του έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την ΕΛ.ΑΣ, με τους αστυνομικούς να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, τοποθετώντας τουρνικές για να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό ενώ θα παραμείνει νοσηλευόμενος.

«Είναι στο νοσοκομείο τώρα. Η κατάστασή του είναι κάπως κρίσιμη αλλά οι γιατροί κάνουν τη δουλειά τους» είπε στο τέλος ο φίλος του, ο οποίος ανέλαβε να σφραγίσει το περίπτερο.

Την ίδια ώρα, στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του ατόμου που μαχαίρωσε τον υπάλληλο του περιπτέρου.