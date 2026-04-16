Ληστεία στη μέση του δρόμου στο Μεταξουργείο: Άγνωστος μαχαίρωσε 40χρονο

Αιματηρή ληστεία στη μέση του δρόμου σημειώθηκε γύρω στις 11.30 το πρωί της Πέμπτης (16/4) στην οδό Βίκτωρος Ουγκώ στο Μεταξουργείο, με θύμα έναν 40χρονο Αλγερινό. Άγνωστος δράστης προσέγγισε τον 40χρονο και αποπειράθηκε να του αρπάξει ένα τσαντάκι ώμου, με τον Αλγερινό να αντιστέκεται και τελικά να δέχεται μία μαχαιριά στον μηρό.

Επί τόπου έφτασαν αστυνομικοί και ΕΚΑΒ, με τον 40χρονο να διακομίζεται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για να χειρουργηθεί καθώς είχε χάσει αρκετό αίμα. Ο άγνωστος δράστης διέφυγε από το σημείο και αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ. στην ευρύτερη περιοχή.