Τροχαίο στα Εξάρχεια: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» στην πρόσοψη καφετέριας

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (23/3/26), λίγο πριν τις 18:00, στην περιοχή των Εξαρχείων, στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, «καβάλησε» πεζοδρόμιο και κατέληξε σε καφετέρια που βρίσκεται στο σημείο.

Σύμφωνα με την Τροχαία, ο οδηγός ενός ΙΧ αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, αυτό προσέκρουσε αρχικά σε φανάρι και στη συνέχεια χτύπησε στην πρόσοψη καφετέριας προκαλώντας υλικές ζημιές.

Κατά πληροφορίες, βρίσκονταν στο σημείο κι ένας διανομέας ηλικίας περίπου 45 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ευτυχώς, την ώρα του ατυχήματος δεν περνούσαν πεζοί από το σημείο, κάτι που μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

Ο οδηγός του ΙΧ προσήχθη.