Τροχαίο με παράσυρση πεζής στην Πάτρα: Εκτινάχθηκε σε μηχανάκι και κατέληξε σε γλάστρες

Απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη διασταύρωση των οδών Ανθείας και Πράτσικα στα Ζαρουχλέικα Πατρών, όταν ΙΧ παρέσυρε 50χρονη γυναίκα που διέσχιζε το δρόμο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Tempo24, η οδηγός του οχήματος προσπάθησε να περάσει ανάμεσα από σταθμευμένα αυτοκίνητα, όμως, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ και στη συνέχεια «πήρε» μπροστά της την άτυχη πεζή.

Η γυναίκα εκτινάχθηκε στον αέρα, χτύπησε πάνω σε σταθμευμένο δίκυκλο και κατέληξε στις γλάστρες καταστήματος, τραυματισμένη.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Την υπόθεση διερευνά η Τροχαία Πατρών.