Πάτρα: ΙΧ καρφώθηκε σε δέντρα - Ένας τραυματίας

Ένας οδηγός τραυματίστηκε σε τροχαίο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όταν το όχημά του μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, μετά από πρόσκρουση σε δέντρα.

Ο οδηγός, κάτω από άγνωστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην παλιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου στη θέση «Τσαούση», με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του να βγει από τον δρόμο και να πέσει πάνω σε δέντρα.

Σύμφωνα με το tempo24, από τη σφοδρή πρόσκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.

Έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Πατρών.