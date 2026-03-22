Σέρρες: Σε κρίσιμη κατάσταση τραυματίας έπειτα από σφοδρό τροχαίο

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα έγινε στις Σέρρες και συγκεκριμένα στο ύψος της ΔΥΠΑ στη διασταύρωση του Λευκώνα, το βράδυ της Κυριακής 22 Μαρτίου. Από το τροχαίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, ένας νεαρός άνδρας.



Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το μπροστινό μέρος του οχήματος μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα πάνω στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου. Για τον απεγκλωβισμό του νεαρού οδηγού στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών.



Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι με τη χρήση διασωστικών εργαλείων έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να κόψουν τις λαμαρίνες και να ανασύρουν τον τραυματία.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα lionnews.gr, ο νεαρός έφερε πολλαπλά και σοβαρά τραύματα, με τους διασώστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον σταθεροποιήσουν πριν τη διακομιδή του.