Βίντεο από τροχαίο στη Χαλκίδα με δύο τραυματίες

Τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε στη Χαλκίδα αργά το απόγευμα του Σαββάτου 21 Μαρτίου. Ένας άνδρας και μία γυναίκα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.



Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, το τροχαίο συνέβη όταν συγκρούστηκαν ένα αυτοκίνητο και μία μηχανή, στην περιοχή της Έξω Παναγίτσας στη Χαλκίδα.



Η σύγκρουση έγινε κάτω από άγνωστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες.

Τόσο η γυναίκα όσο και ο οδηγός της μηχανής παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας.



Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε και δύναμη της αστυνομίας.



Τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού διερευνά η Τροχαία Χαλκίδας.