Πένθος στη Φθιώτιδα: Πατέρας ενός παιδιού ο 21χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο- Πώς έγινε η σύγκρουση

Θλίψη έχει σκορπίσει στη Φθιώτιδα ο τραγικός θάνατος ενός 21χρονου άνδρα, πατέρα ενός παιδιού, στο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/3) όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με λεωφορείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το lamiareport.gr, ο νεαρός, ο οποίος είχε καταγωγή από χωριό του Δομοκού, είχε παντρευτεί πρόσφατα και ήταν πατέρας ενός αγοριού, μόλις 1,5 ετών.

Φωτό: lamiareport.gr

Το τραγικό περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί σήμερα στον δρόμο που συνδέει την Ξυνιάδα με τον Ε65. Ο άτυχος οδηγός συγκρούστηκε με το λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές, από χωριά της περιοχής για να τους πάει στο σχολείο τους.

Φωτό: lamiareport.gr

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος νέος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Δομοκό, καθώς και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, το οποίο τελικά δε χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο.

Ο 21χρονος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο οδηγός του λεωφορείου διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λαμίας, ελαφρά τραυματισμένος και σε σοκ.

Φωτό: lamiareport.gr

Δεκάδες τα τροχαία στον ίδιο δρόμο

Πρόκειται για έναν δρόμο που έχει μετατραπεί σε καρμανιόλα. Ειδικά όταν έχει προηγηθεί βροχή και αυξάνεται η ολισθηρότητα, δεκάδες είναι τα τροχαία που σημειώνονται, κάποια εκ των οποίων θανατηφόρα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο σημείο που έγινε το τραγικό δυστύχημα, υπάρχει εκκλησάκι που υποδηλώνει ότι έχει γίνει και άλλο τροχαίο.

Προανάκριση για το τραγικό συμβάν, διενεργεί το ΑΤ Δομοκού, που ανέλαβε και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι και τα δύο οχήματα να απομακρυνθούν από το σημείο με γερανό.