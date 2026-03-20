Λαμία: Θρήνος για τον 21χρονο Στέλιο - Το σφοδρό τροχαίο και το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

Τραγικό τέλος είχε ο 21χρονος, ο οποίος σκοτώθηκε σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Πέμπτης 19/03, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με λεωφορείο που κατευθυνόταν για να παραλάβει μαθητές.

Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 06:45, στον δρόμο από Κορομηλιά προς Ξυνιάδα.

Μάλιστα, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το Ι.Χ. διαλύθηκε σχεδόν ολοσχερώς, ενώ το λεωφορείο βγήκε εκτός πορείας, έσπασε τις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε σε χαντάκι.

Συγκλονίζει ο οδηγός του λεωφορείου για τη σύγκρουση

Ο οδηγός του λεωφορείου τραυματίστηκε ελαφρά και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, τονίζοντας ότι είδε το όχημα να έρχεται με ταχύτητα και να πέφτει πάνω του χωρίς ο οδηγός να προλάβει να αντιδράσει.

Όπως είπε, σε κλάσματα δευτερολέπτου προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση στρίβοντας το τιμόνι, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει το μοιραίο.

Το λεωφορείο κατευθυνόταν για να παραλάβει περίπου 20 μαθητές, οι οποίοι δεν είχαν επιβιβαστεί ακόμη, αποφεύγοντας ίσως μια μεγαλύτερη τραγωδία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να απεγκλωβίζουν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ήταν πατέρας ενός παιδιού

Ο Στέλιος Καρβούνης είχε δημιουργήσει πρόσφατα οικογένεια και ήταν πατέρας ενός μικρού παιδιού, ενώ εργαζόταν σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Σύμφωνα με πληροφορίες του lamianow.gr, πρόκειται για έναν άνθρωπο εργατικό και αφοσιωμένο, που έδινε καθημερινά μάχη για την οικογένειά του.

Το συγκεκριμένο σημείο του δρόμου θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς στο παρελθόν έχουν σημειωθεί και άλλα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα, μεταξύ των οποίων και ένα θανατηφόρο το 2021, όταν τρία μέλη οικογένειας έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση με βυτιοφόρο.

Ιδιαίτερη θλίψη προκαλεί το γεγονός ότι η οικογένεια έχει βιώσει ξανά παρόμοια τραγωδία, καθώς ο παππούς του, ιερέας ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο το 2017, ύστερα από σύγκρουση με νταλίκα κοντά στα μεταλλεία Δομοκού.

Η κηδεία του 21χρονου θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 20/03, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Παλαμά, όπου ζούσε με την οικογένειά του.