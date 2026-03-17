«Ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη» - Ποια ήταν η 27χρονη Αργυρώ που «χάθηκε» σε τροχαίο στη Λαμία

Στο πένθος έχουν βυθιστεί η Λαμία και τα Τρίκαλα μετά τον τραγικό θάνατο της 27χρονης Αργυρώς, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από φρικτό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 15/03.

Όλα συνέβησαν λίγα λεπτά μετά τις 16:30, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 27χρονη συγκρούστηκε μετωπικά - κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με άλλο όχημα που οδηγούσε άνδρας με συνεπιβάτη τον γιο του, ο οποίος πήγαινε για δουλειά σε περιοχή της Ανθήλης.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και η άτυχη γυναίκα και μητέρα τριών παιδιών, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός της, ενώ ο οδηγός του άλλου οχήματος βρέθηκε τραυματισμένος στα χωράφια δίπλα στο αυτοκίνητό του που είχε καταλήξει εκτός δρόμου.

Η Αργυρώ Μιχαλάκη διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, φέροντας πολλαπλά και βαριά τραύματα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ιατρών και χειρουργών να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, η νεαρή μητέρα δεν άντεξε και εξέπνευσε αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Ποια ήταν η αδικοχαμένη Αργυρώ

Η 27χρονη Αργυρώ Μιχαλάκη, με καταγωγή από τα Τρίκαλα, διέμενε στη Λαμία με τον σύζυγο και τα τρία παιδιά της, τα οποία φοιτούν σε δημοτικό και νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του lamianow.gr, επρόκειτο για μία γυναίκα γεμάτη στοργή, αγάπη και καλοσύνη, η οποία είχε αφιερώσει τη ζωή της στη φροντίδα της οικογένειάς της. Άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας που την γνώριζαν, μιλούν για έναν άνθρωπο που μόνο αγάπη είχε να δώσει.

Ο τραγικός χαμός της αφήνει πίσω του τρία ανήλικα παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών και τον σύζυγό της σε κατάσταση σοκ, προσπαθώντας να διαχειριστεί ταυτόχρονα την απώλεια της συζύγου του, τον αβάσταχτο πόνο των παιδιών τους αλλά και το τραγικό παιχνίδι της μοίρας.