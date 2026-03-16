Σοβαρό τροχαίο στη Λαμία: Στο νοσοκομείο ντελιβεράς - Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με διανομέα και ΙΧ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (15/3) στα Καλύβια Λαμίας, με τον οδηγό του δικύκλου να τραυματίζεται και να διακομίζεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Lamiareport.gr, ο διανομέας ανέβαινε με τη μοτοσικλέτα του την οδό Μάνου Κατράκη και φέρεται να παραβίασε το STOP με αποτέλεσμα να προσκρούσει στην πόρτα του ΙΧ που κινούταν στην κάθετη οδό Μητροπολίτου Δαμασκηνού με κατεύθυνση προς Λαμία.

Φωτό: lamiareport.gr

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή με το κράνος να φεύγει από το κεφάλι του δικυκλιστή, ο οποίος και τραυματίστηκε. Ο οδηγός του ΙΧ έτυχε να είναι διασώστης του ΕΚΑΒ που πήγαινε για τη βραδυνή βάρδια και ειδοποίησε αμέσως τους συναδέλφους του. Το ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα και μετέφερε το νεαρό διανομέα στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Αξιωματικός και πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας βρέθηκε στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος.