Αγωνία για τον 14χρονο που έπεσε από πατίνι - Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Διασωληνωμένος στο «Αγία Σοφία» συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 14χρονος από την Κέρκυρα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, πέφτοντας από πατίνι.

Ο τραυματισμός σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (15/03), όταν ο 14χρονος έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και έπεσε από πατίνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως έχει επισκληρίδιο αιμάτωμα.

Μάλιστα, χειρουργήθηκε εσπευσμένα, ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Την είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό που έχει σημειωθεί με ηλεκτρικό πατίνι και ανήλικο παιδί.