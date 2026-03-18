Τρίχρονο παιδί κατάπιε ξυραφάκι - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Σε χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας υποβλήθηκε ένα αγοράκι μόλις τριών ετών, το οποίο κατάπιε ένα ξυραφάκι.

Σύμφωνα με τον Alpha, το παιδάκι μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο νοσοκομείο Παίδων το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου 2026. Οι γονείς ενημέρωσαν τους γιατρούς ότι έχει καταπιεί ένα ξυράφι.

Άμεσα έγιναν όλες οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ η ακτινογραφία έδειξε ότι όντως στην κοιλιά του παιδιού υπήρχε το συγκεκριμένο εξαιρετικά επικίνδυνο αντικείμενο.

Αφού προσδιορίστηκε το ακριβές σημείο που βρισκόταν το ξυράφι, το τρίχρονο παιδάκι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του.

Το χειρουργείο έγινε με επιτυχία και πλέον το παιδί δεν διατρέχει κίνδυνο για την υγεία του.

