Χειρουργήθηκε ο 7χρονος που βρέθηκε τραυματισμένος σε πάρκο της Βέροιας - Είναι σε κρίσιμη κατάσταση

Στιγμές αγωνίας επικράτησαν το απόγευμα της Παρασκευής 20 Μαρτίου σε πάρκο στην Αγία Παρασκευή της Βέροιας καθώς ένα παιδί 7 ετών, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τραυματίστηκε σοβαρά.

Το ανήλικο παιδί εντόπισε περαστικός ο οποίος αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ το οποίο έσπευσε και το παρέλαβε. Στη συνέχεια διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας όπου οι γιατροί έκριναν ότι ήταν επιτακτική η μεταφορά του στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του veriotis.gr, στήθηκε «γέφυρα σωτηρίας» προκειμένου να φτάσει το συντομότερο στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Όπως αναφέρει από την πλευρά του το thestival, στο ΑΧΕΠΑ, οι γιατροί κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, καθώς το παιδί χρειάστηκε να μπει άμεσα στο χειρουργείο λόγω των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων.

Μετά το χειρουργείο, μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτειου νοσοκομείου με την κατάσταση του να παραμένει κρίσιμη.

Από την πλευρά της, η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό καθώς το παιδί ενδέχεται να έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και τη σπλήνα.