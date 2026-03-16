Χαροπαλεύει 14χρονος που έπεσε από πατίνι - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία»

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα 14χρονο αγόρι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», καθώς τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από πατίνι στην Κέρκυρα.

Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κέρκυρας με επισκληρίδιο αιμάτωμα, όπου και χειρουργήθηκε, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στο «Παίδων» Αγία Σοφία στην Αθήνα, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ για το περιστατικό

«Στη χθεσινή εφημερία του Παίδων ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ διεκομίσθη αγόρι 14 ετών από τη Κέρκυρα διασωληνωμένο με σοβαρό τραυματισμό που προκλήθηκε από πτώση από πατίνι.

Διεκομίσθη πρώτα στο νοσοκομείο της Κέρκυρας με επισκληρίδιο αιμάτωμα, χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας και διασωληνωμένο διεκομίσθη και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ σε σοβαρή κατάσταση.

Χωρίς να γνωρίζουμε τα αίτια του ατυχήματος με το πατίνι του ανήλικου παιδιού στην Κέρκυρα επισημαίνουμε τα εξής.

Δεκάδες ανήλικα παιδιά προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία τραυματισμένα σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά από πατίνια.

Κάτι πρέπει να διορθωθεί εδώ στην οδήγηση και στα μέτρα προστασίας».