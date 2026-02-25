Χαλκίδα: Πήρε κρυφά αυτοκίνητο 14χρονος - Καρφώθηκε σε δέντρο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Σοκ προκαλεί νέο σοβαρό τροχαίο με ανήλικο οδηγό, το απόγευμα της Τρίτης (24/2), στην Οινόη Βοιωτίας, κοντά στα όρια με τον Δήμο Χαλκιδέων που ως αποτέλεσμα είχε τον σοβαρό τραυματισμό του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του eviaonline.gr, ο νεαρός φέρεται να πήρε κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου των γονιών του από τη Χαλκίδα και να ξεκίνησε να οδηγεί, χωρίς φυσικά να διαθέτει άδεια οδήγησης.

Όπως αναφέρεται, ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο. Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή, που ο 14χρονος εκτινάχθηκε από το παρμπρίζ και βρέθηκε εκτός οχήματος, τραυματισμένος σοβαρά.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση, καθώς έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο 14χρονος νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.