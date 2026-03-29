Δύσκολη επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής σε ορεινή περιοχή στην Εύβοια με αίσιο τέλος

Μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 29 Μαρτίου στο όρος Πιξαριά στην Εύβοια, για τον απεγκλωβισμό αναβάτη που συμμετείχε σε αγώνα Enduro και τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα eviathema.gr, το περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή Δυτικό Κοτρόνι, κοντά στη ΛΑΡΚΟ, όταν ο μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να υποστεί τραυματισμό στο πόδι.

Για την προσέγγιση του σημείου, που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων, οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για περίπου δύο ώρες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας, εθελοντές από τα κλιμάκια Ψαχνών και Μαντουδίου, καθώς και άλλοι αναβάτες.

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ακινητοποιήθηκε το τραυματισμένο πόδι με νάρθηκα, ο άνδρας μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης είχε επικοινωνία με το περιβάλλον.