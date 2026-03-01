Εύβοια: Ανήλικη μεταφέρθηκε μεθυσμένη στο Κέντρο Υγείας - Συνελήφθη η μητέρα της

Σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε μια 17χρονη στο Κέντρο Υγείας στην Καστέλλα Ψαχνών Ευβοίας το σπίτι της, συνοδεία της γιαγιάς της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί του Κέντρου Υγείας ενημέρωσαν άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της 35χρονης μητέρας της ανήλικης.

Κατά τον έλεγχο που της έγινε με αλκοολόμετρο, η μητέρα εντοπίστηκε με ένδειξη 0,16 mg/l. Αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αποχώρησε από το Κέντρο Υγείας αργά το βράδυ, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών.

Άγνωστο παραμένει το πώς η ανήλικη ήρθε σε επαφή με αλκοόλ.