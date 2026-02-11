Νέο σοβαρό περιστατικό με μεθυσμένο ανήλικο: Στο νοσοκομείο Αλιβερίου μεταφέρθηκε 15χρονος

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο Αλιβερίου καθώς την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου μεταφέρθηκε σε κατάσταση υπερβολικής μέθης ένας 15χρονος ο οποίος κατανάλωσε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ σε κατάστημα εστίασης.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, οι γιατροί προσέφεραν άμεσα τις πρώτες βοήθειες και τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες, διαπιστώνοντας ευτυχώς ότι η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνεε περαιτέρω κίνδυνο. Μετά από λίγες ώρες παρακολούθησης, ο ανήλικος πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Συνελήφθησαν ο πατέρας αλλά και ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου

Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν ακαριαία, καθώς ξεκίνησαν αμέσως οι διαδικασίες για να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι πίσω από αυτό το περιστατικό. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Αλιβερίου προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Ο πρώτος που συνελήφθη ήταν ο πατέρας του ανηλίκου, στον οποίο αποδόθηκε η κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας, καθώς κρίθηκε υπεύθυνος για την προστασία και την επίβλεψη του παιδιού του κατά τις νυχτερινές ώρες.

Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου ο ανήλικος φέρεται να κατανάλωσε τα ποτά. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει αφορά την παραβίαση της αυστηρής νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ και τα προϊόντα καπνού. Είναι σαφές ότι οι έλεγχοι για τη διάθεση αλκοόλ σε παιδιά είναι πλέον εξαιρετικά αυστηροί, με τις ποινικές ευθύνες να βαραίνουν άμεσα τους επαγγελματίες του χώρου.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Αφού οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους, ορίστηκε τακτική δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης στο μέλλον. Μέχρι τότε, οι δύο συλληφθέντες αφέθησαν ελεύθεροι.