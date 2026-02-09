Ρέθυμνο: Ανήλικη βρέθηκε μεθυσμένη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο λιμάνι - Δύο συλλήψεις

Αναστάτωση σημειώθηκε την Κυριακή 8/2 στο Ρέθυμνο, όταν ανήλικη εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης στον χώρο του λιμανιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε τις μεσημεριανές ώρες, όταν η έφηβη κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο λιμάνι.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, με στελέχη του Λιμενικού Σώματος να σπεύδουν στο σημείο και να καλούν το ΕΚΑΒ. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η νοσοκομειακή της περίθαλψη.

Κατά την προανάκριση, διαπιστώθηκε ότι η ανήλικη βρισκόταν μαζί με δύο νεαρούς, ηλικίας 19 και 20 ετών, οι οποίοι φέρονται να της προμήθευσαν αλκοόλ. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.