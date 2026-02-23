Εφιάλτης για 7χρονο στο Ρέθυμνο: Ζήτησε βυσσινάδα και του σέρβιραν... αλκοόλ - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σε εφιάλτη μετατράπηκε ένα απλό απόγευμα και μία έξοδος για οικογένεια στο Ρέθυμνο, όταν ο 7χρονος γιος τους κατανάλωσε κατά λάθος αλκοόλ μέσα σε χυμό που του σέρβιραν σε κατάστημα εστίασης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το neakriti.gr, οι γονείς, αντιλαμβανόμενοι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, μετέφεραν αμέσως το παιδί στο νοσοκομείο, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε και είναι πλέον καλά στην υγεία του.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Το πρωτοφανές περιστατικό ξεκίνησε όταν το Σάββατο η οικογένεια επισκέφθηκε το κατάστημα και ο 7χρονος ζήτησε έναν χυμό βύσσινο. Το χρώμα του ποτού μπέρδεψε τους γονείς, οι οποίοι δεν κατάλαβαν ότι το παιδί θα κατανάλωνε ποτό που περιείχε αλκοόλ. Το αποτέλεσμα ήταν ο μικρός να χρειαστεί άμεση ιατρική φροντίδα.

Το συμβάν αναδεικνύει τις κοινωνικές ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών σε καταστήματα εστίασης, επισημαίνοντας ότι λίγα δευτερόλεπτα προσοχής μπορούν να αποτρέψουν σοβαρά ατυχήματα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, ενώ οι αρχές εξετάζουν τους χειρισμούς του προσωπικού και τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να τηρούνται για να αποφεύγονται ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.