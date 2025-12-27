Ρέθυμνο: Τέσσερις ανήλικους να πίνουν αλκοόλ εντόπισε η Αστυνομία σε νυχτερινό κατάστημα

Στη σύλληψη μιας 24χρονης προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, ενώ παράλληλα σχηματίσθηκε δικογραφία και για έναν 51χρονο με την κατηγορία της παράβασης νομοθεσίας προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την πρόληψη και καταστολή του φαινομένου της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, χθες Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο Ρέθυμνο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι είχε επιτραπεί η προσφορά αλκοολούχων ποτών σε τέσσερις ανήλικους και συνελήφθη η 24χρονη ως προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία στον 51χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.