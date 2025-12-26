Ανήλικη στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης - Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας

Μία 16χρονη μαθήτρια μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, από τη μητέρα της, στο Ασκληπιείο της Βούλας με συμπτώματα μέθης. Στο ανήλικο κορίτσι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και αμέσως μετά έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, η μητέρα της προχώρησε σε καταγγελία αναφέροντας ότι σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Λεπενιώτου η 16χρονη κόρη της κατανάλωσε αλκοόλ παρά την απαγόρευση χορήγησης που υπάρχει σε ανήλικα παιδιά.

Άμεσα κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία και συνελήφθη ο 30χρονος υπεύθυνος του καταστήματος, ο οποίος σήμερα θα βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.