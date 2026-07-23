Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στους δρόμους της Αττικής

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τον Κηφισό να βρίσκεται στο «κόκκινο» και τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στις κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας όσο και στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με την εικόνα της κυκλοφορίας, τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο του Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στην κάθοδο προς το κέντρο της Αθήνας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Μεσογείων και σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στην παραλιακή λεωφόρο και στους περισσότερους περιφερειακούς οδικούς άξονες.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδός . Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, καθώς και από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Ηρακλείου.