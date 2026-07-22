Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Αττική

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρος Κηφισίας, καθώς και σε κεντρικούς δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο της Αθήνας και στη Λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στην περιοχή του Χολαργού η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Αττικής θα πρέπει να αναμένουν αυξημένους χρόνους μετακίνησης στους δρόμους όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Καθυστερήσεις στην Αττική οδό

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί θα συναντήσουν καθυστερήσεις διάρκειας 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία. Προβλήματα καταγράφονται και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου η καθυστέρηση φτάνει τα 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, ενώ μεγαλύτερη επιβάρυνση σημειώνεται στο τμήμα από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Ηρακλείου, με τους χρόνους αναμονής να αγγίζουν τα 10 έως 15 λεπτά.