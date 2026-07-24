Κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Αθηνών

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τον Κηφισό να καταγράφει τα μεγαλύτερα προβλήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την εικόνα της κυκλοφορίας, οι σημαντικότερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού από την περιοχή του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ αντίστοιχα δύσκολη είναι η κατάσταση και στο ρεύμα καθόδου, από το ύψος της Νέας Ιωνίας προς το κέντρο της Αθήνας.

Αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο τμήμα από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, όπου παρατηρούνται κατά διαστήματα χαμηλές ταχύτητες και ουρές οχημάτων.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης στην είσοδο του Πειραιά, με τις οδικές αρτηρίες που οδηγούν προς το λιμάνι να εμφανίζουν έντονη επιβάρυνση.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αναμονή 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, ενώ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις στην ίδια έξοδο φτάνουν τα 10 με 15 λεπτά.