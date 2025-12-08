Ελλάδα Κρήτη Ρέθυμνο Ανήλικοι Αλκοόλ Σύλληψη Αστυνομία Local News

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε γάμο - Συνελήφθη ο πατέρας του

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης.

Φωτογραφία: Unsplash
Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου ένας 17χρονος, μετά από οξεία μέθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο ανήλικος είχε πάει σε γάμο μαζί με τον πατέρα του και όταν βρέθηκε σε κατάσταση μέθης εκείνος τον μετέφερε αμέσως στο νοσοκομείο, από όπου και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Ο πατέρας του 17χρονου συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ο 17χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του.

