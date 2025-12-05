Ελλάδα Αλκοόλ Ανήλικοι Πάτρα Local News

Πάτρα: Ανήλικη έπεσε αναίσθητη σε φιλικό σπίτι από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια

Η 17χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παρέμεινε μέχρι να συνέλθει πλήρως.

Χωρίς τις αισθήσεις της μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου μία ανήλικη στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η 17χρονη βρισκόταν σε φιλικό σπίτι. Μια νεαρή γυναίκα που ήταν παρούσα διαπίστωσε ότι το κορίτσι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ήταν αναίσθητη.

Αμέσως ενημερώθηκε το Κέντρο Υγείας, όπου η 17χρονη μεταφέρθηκε και παρέμεινε για λίγες ώρες, μέχρι να ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις της.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και προχώρησε στη σύλληψη τόσο της ιδιοκτήτριας του σπιτιού, όπου βρέθηκε η ανήλικη, όσο και της μητέρας της. Οι δύο γυναίκες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

