Ποιοι Ευρωπαίοι είναι τα πιο «γερά ποτήρια» - Τα δύο πρόσωπα της Ελλάδας στην κατανάλωση αλκοόλ

Την τελευταία δεκαετία, οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφουν μείωση στην κατανάλωση αλκοόλ, με την Ελλάδα να παίρνει το... χρυσό μετάλλιο για τους πιο νηφάλιους ενήλικες, αλλά παράλληλα να καταγράφει μια θλιβερή πρωτιά όσον αφορά στους ανήλικους.

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έπιναν λιγότερο μεταξύ 2013 και 2023, αλλά στην Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Ρουμανία η κατανάλωση αλκοόλ κατά κεφαλήν αυξήθηκε κατά δύο λίτρα ή και περισσότερο. Η ετήσια κατανάλωση αλκοόλ κατά κεφαλήν έφτασε κατά μέσο όρο τα 8,5 λίτρα καθαρού αλκοόλ στις χώρες του ΟΟΣΑ το 2023, σύμφωνα με την έκθεση Health at a Glance 2025 του οργανισμού.

Έξι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν κατανάλωση κάτω από τον μέσο όρο, με την Ελλάδα να αναφέρει τη χαμηλότερη ποσότητα, στα 6,6 λίτρα κατά κεφαλήν. Αντίθετα, η Ρουμανία, η Πορτογαλία και η Λετονία είχαν την υψηλότερη κατανάλωση, ξεπερνώντας τα 11,5 λίτρα ετησίως.

Πηγή: Health at a Glance 2025, OECD / Euronews

Τα τελευταία χρόνια πάντως, οι περισσότερες χώρες έχουν δει μείωση στην κατανάλωση αλκοόλ. Μεταξύ 2013 και 2023, το Βέλγιο και η Λιθουανία ανέφεραν τις μεγαλύτερες μειώσεις στην κατανάλωση αλκοόλ, που φτάνουν τα 2,5 λίτρα ή περισσότερο.



Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Ρουμανία, όπου η ετήσια κατανάλωση αλκοόλ κατά κεφαλήν αυξήθηκε κατά δύο λίτρα ή και περισσότερο κατά την ίδια περίοδο.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η υποπεριοχή με τη μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ στον κόσμο και όπου ο καρκίνος είναι πλέον και η κύρια αιτία θανάτου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Η κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του στόματος, του λαιμού, του ήπατος, του παχέος εντέρου και του μαστού, όπως αναφέρει το Euronews.

Η θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας

Το 2023, το 27% των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ σε σύντομο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον μηνιαίως, κατά μέσο όρο τον τελευταίο χρόνο στις 27 χώρες του ΟΟΣΑ.

Η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Σουηδία ανέφεραν τα υψηλότερα ποσοστά, με περισσότερο από το 40% των ατόμων να αναφέρουν μηνιαία υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενώ η Ουγγαρία, η Σλοβενία και η Κροατία ανέφεραν τα χαμηλότερα ποσοστά (κάτω του 15%).



Πηγή: Health at a Glance 2025, OECD / Euronews

Αρχίζουν οι άνθρωποι να πίνουν νωρίτερα;



Στις χώρες του ΟΟΣΑ, το ποσοστό των 11χρονων που πίνουν αλκοόλ αυξήθηκε ελαφρώς από 4% σε 5% κατά μέσο όρο μεταξύ 2018 και 2022. Κατά μέσο όρο, το 5% των 11χρονων και το 15% των 13χρονων ανέφεραν ότι κατανάλωσαν αλκοόλ τον τελευταίο μήνα.



Στην ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά (10% ή περισσότερο) μεταξύ των 11χρονων παρατηρήθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Η πρώιμη έναρξη και η επαναλαμβανόμενη κατανάλωση αλκοόλ έχουν συσχετιστεί με επιδείνωση ψυχικών παθήσεων, όπως άγχος, μείωση των γνωστικών λειτουργιών και υψηλότερη κατανάλωση στην ενήλικη ζωή, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ.



Ο αριθμός των 15χρονων που μεθούσαν επανειλημμένα έφτασε σε υψηλό επίπεδο άνω του 35% στη Δανία, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία, ενώ στην Πορτογαλία κατέγραψε ποσοστό μικρότερο του 10%.



Παίζει ρόλο το φύλο στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ;



Η συχνότητα εμφάνισης μέθης σε όλη τη ζωή μεταξύ των εφήβων μειώνεται κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Αυτή η τάση σταθεροποιήθηκε στα αγόρια, με το 2019 και το 2022 να καταγράφεται στο 22%, ενώ αντιστράφηκε στα κορίτσια (αυξάνοντας από 19% το 2018 σε 22% το 2022).

Ωστόσο, από τις 25 χώρες της ΕΕ, υπήρχε υψηλότερο ποσοστό αγοριών από ό,τι κοριτσιών που ανέφεραν ότι έχουν μεθύσει περισσότερες από μία φορές στη ζωή τους.

Για την αντιμετώπιση της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει κανονιστικές και προληπτικές στρατηγικές που αποσκοπούν στον περιορισμό της διαθεσιμότητας αλκοόλ και στον περιορισμό της εμπορίας του.