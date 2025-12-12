«Ένα τελευταίο ποτό πριν τον ύπνο»: Τι πραγματικά συμβαίνει όταν πίνεις και πας για ύπνο

Η εικόνα είναι γνώριμη, σχεδόν χειμωνιάτικη: τα φώτα χαμηλώνουν, η θερμοκρασία πέφτει, και κάπου ανάμεσα στο κρεβάτι και την κουβέρτα —ή σε ένα σκοτεινό μπαρ— ένα «τελευταίο ποτάκι» κάνει την εμφάνισή του. Το λεγόμενο nightcap έχει καθιερωθεί ως ένα μικρό τελετουργικό που υποτίθεται ότι βοηθά το σώμα να παραδοθεί στον ύπνο. Στην πραγματικότητα, όμως, η επίδρασή του είναι διαφορετική από αυτό που πιστεύουμε.

Δες πώς επηρεάζει το nightcap τον εγκέφαλο και τι σημαίνει για την ποιότητα του ύπνου σου!

